فيلمسازان جوان شهرستاني در شبكه سه سيما معرفي مي شوند

مديرروابط عمومي اين مجموعه تلويزيوني اعلام كرد: اين مجموعه تلويزيوني كه در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي ارايه خواهد شد، به سفارش گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما تهيه و توليد مي شود. هدف از توليد اين مجموعه، معرفي فيلمسازان جواني است كه به صورت تجربي در شهرستان ها مشغول فعاليت هستند و حتي آثار قابل توجهي نيز از خود به جاي گذاشته اند، اما هيچگاه مجال معرفي و ظهور نيافته اند.

محسن حسن زاده در ادامه گفت: اين اثر يك كار تركيبي به شمار مي رود و به صورت مستند- داستاني بخشي از فعاليت هاي هنري و زندگي فيلمسازاني را كه مد نظر دارد، بازگويي مي كند. گفتگو با فيلمسازان جوان، گفت و گو با همكاران و خانواده اين افراد، نقد و بررسي هاي كوتاه از آثار توليد شده آنها، بيان موانع و مشكلات اين سينماگران در راه توليد آثارشان و نشان دادن بخش هايي از پشت صحنه توليد اين آثار، درونمايه اصلي اين مجموعه تلويزيوني را تشكيل مي دهد.

وي به دست اندركاران توليد « در جست و جوي سينماي نو» اشاره كرد و گفت: مجري طرح و تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني بر عهده حسين مد حت است كه خود از فيلمسازان جوان و فعال كشور به حساب مي آيد و مجيد جوانمرد هم كارگرداني اين مجموعه را انجام مي دهد.

لازم به ذكر است مجيد جوانمرد پيش از اين، مجموعه تلويزيوني «شب چراغ» را براي شبكه دو سيما تهيه و توليد كرده است.

