۲۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۱۲

فيلمسازان جوان شهرستاني در شبكه سه سيما معرفي مي شوند

مجموعه تلويزيوني «در جست و جوي سينماي نو» كه به معرفي فيلمسازان جوان شهرستاني مي پردازد، به زودي در شبكه سوم سيما توليد مي شود.

 مديرروابط عمومي اين مجموعه تلويزيوني اعلام كرد: اين مجموعه تلويزيوني كه در قالب 13 قسمت 45 دقيقه اي ارايه  خواهد شد،  به سفارش گروه فرهنگ و معارف شبكه سه سيما تهيه و   توليد  مي شود. هدف از  توليد اين مجموعه، معرفي فيلمسازان جواني است كه  به صورت تجربي در شهرستان ها مشغول فعاليت هستند و حتي آثار قابل توجهي نيز  از خود به جاي گذاشته اند، اما  هيچگاه مجال معرفي و ظهور نيافته اند.
محسن حسن زاده  در ادامه گفت:  اين اثر  يك  كار تركيبي به شمار مي رود و به صورت مستند- داستاني بخشي از فعاليت هاي هنري و زندگي فيلمسازاني را كه مد نظر دارد،  بازگويي مي كند.  گفتگو با فيلمسازان جوان، گفت و گو با همكاران و خانواده اين افراد، نقد و بررسي هاي كوتاه از آثار توليد شده آنها، بيان موانع و مشكلات اين سينماگران در راه توليد آثارشان و نشان دادن بخش هايي از پشت صحنه توليد اين آثار، درونمايه اصلي اين مجموعه تلويزيوني را تشكيل مي دهد.
وي  به دست اندركاران توليد « در جست و جوي سينماي نو» اشاره كرد  و گفت:  مجري طرح و تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني بر عهده حسين مد حت است كه خود از فيلمسازان جوان و فعال كشور به حساب مي آيد و مجيد جوانمرد هم كارگرداني اين مجموعه را انجام مي دهد.
لازم به ذكر است مجيد جوانمرد پيش از اين،  مجموعه تلويزيوني «شب چراغ» را براي شبكه دو سيما تهيه و توليد كرده است.
