خانه موسیقی از نهادهای حامی هنرمندان حمایت می کند

حمید نوربخش ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : خانه موسیقی به عنوان تنها نهاد صنفی تخصصی موسیقی در کشور ازهرگونه تشکیلاتی که در جهت اعتلای هنر موسیقی و حمایت ازهنرمندان اقدامات مثبتی انجام دهد حمایت می کند ولو این که این انجمن فعالیت تخصصی موسیقی انجام ندهد و تنها به بحث رفاهی هنرمندان بپردازد.

وی در خصوص اعتراض مدیریت انجمن صنفی موسیقی ایران مبنی برعدم حمایت وزارت ارشاد ازاین انجمن گفت : دوستانی که به فعالیت خانه موسیقی معترض هستند دردرجه اول باید دلایل این اعتراض را بیان کنند چون وجود چنین اختلاف هایی همیشه به ضررموسیقی وموسیقدان بوده است . درثانی تشکیلات هنری در سایر رشته ها مانند سینما ، تئاتر وعکاسی هیچ کدام انجمن صنفی ندارند و هر یک از آنها با حمایت و نظارت وزارت ارشاد فعالیت های خود را انجام می دهند که خانه موسیقی هم از این قاعده مستثنی نیست ضمن این که انجمن صنفی کارگری موسیقی ایران دروزارت کار به ثبت رسیده و قاعدتا وزارت ارشاد وظیفه ای مبنی برحمایت از این انجمن صنفی ندارد.

نوربخش همچنین خاطر نشان کرد : حدود ده سال ازتاسیس انجمن صنفی موسیقی ایران می گذرد که این زمان کمی برای اثبات موجودیت یک صنف نیست پس چرا دراین مدت انجمن صنفی موسیقی ایران نتوانسته هنرمندان شاخص را جذب و به عضویت خود درآورد از سوی دیگر خانه موسیقی به کسی تحمیل نکرده که عضو این نهاد شوند یا عضو فلان نهاد نشوند ،این خودهنرمندان هستندکه پس از ارزیابی های لازم، خانه موسیقی را برای عضویت انتخاب می کنند.

وی در پایان درپاسخ به این سئوال که ادغام انجمن صنفی موسیقی با خانه موسیقی را چطور ارزیابی می کند؟ گفت: این دو تشکل تعاریف مجزا ازیکدیگر دارند به این معنی که انجمن صنفی موسیقی ایران یک نهاد کارگری است و تنها بحث صنفی صرف دارد اما خانه موسیقی فعالیت تخصصی و سازماندهی شده انجام می دهد بنابراین ادغام این دو نهاد معنا ندارد و هر کس که بخواهد و واجد شرایط باشد می تواند عضو این خانه موسیقی باشد و درجه صنفی بگیرد ضمن اینکه تمام اعضا با هررتبه ای بنابر اولویت ها می توانند از امکانات رفاهی برخوردار باشند.