فرودگاه بم براي فرود آمدن پروازهاي امداد رساني خارجي آماده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، علي قاسم زاده درگفت وگوبا ايرنا افزود: اكنون روشنايي باند و برج مراقبت تا حدودي بازسازي شده است.

وي اضافه كرد : زلزله بم برج مراقبت پرواز را بطور صد در صد و سالن ترمينال را نيز تا 90 درصد تخريب كرده است .

وي گفت : هم اكنون همزمان قادر به پذيرش 7 تا8 فروند هواپيما هستيم.

به گفته وي برج مراقبت متحركي نيز درحال انتقال به بم است كه صبح شنبه نصب مي شود.

وي گفت : طبق دستور وزير راه وترابري آسمان ايران بويژه فرودگاههاي كرمان وبم براي فرود پروازهاي خارجي آزاد اعلام شده است .

پيش بيني مي شود تا بامداد شنبه پنج فروند هواپيما از كشورهاي روسيه ؛ آلمان در فرودگاههاي بم و كرمان فرود آيند.

کد مطلب 47123