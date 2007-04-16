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۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

برای شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ؛

محموله کتابهای خارجی به گمرک ایران رسید

تمام محموله های کتاب های خارجی برای شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران وارد ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب های خارجی برای شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب که از اسفند ماه سال گذشته از طریق زمین و دریا به سمت ایران در حرکت بود به گمرک های ایران رسید.

بنابر این گزارش، این محموله های کتاب در حال حاضر مشمول عملیات گمرکی در گمرک های شمال و غرب کشور است .

همچنین محموله های هوایی نیز طی چند روز آینده از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مهرآباد به تهران خواهد رسید . ارزش ریالی این کتابها 550 میلیارد ریال است .

بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12 الی 22 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد .

کد مطلب 471235

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