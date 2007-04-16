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۲۷ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

در اطلاعیه‌ای؛

نیروی مقاومت بسیج روز ارتش را تبریک گفت

نیروی مقاومت بسیج با انتشار اطلاعیه‌ای، فرا رسیدن 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به دلیرمردان ارتش و ملت ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه ضمن گرامیداشت سال 86 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، بر وحدت، همدلی و همبستگی در بین همه سازمان ها و نهادها خاصه بر پیوند مقدس هر چه بیشتر دلاورمردان نیروهای مسلح تاکید گردیده است.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: ارتش اسلام، این کانون نورانی فرزندان مسلح و غیور جمهوری اسلامی ایران پس از پشت سرگذاشتن سال ها امتحان، امروز همانند خورشیدی است که بر سرتا سر کیان اسلامیمان می درخشد. ارتشی که در 8 سال حماسه و خون، در کنارسپاهیان و بسیجیان در برابر تمامی کفر ایستاد و با اتحاد همه جهانخواران و متجاوزان به مقابله برخاست و در صفحات زرین افتخارات کشورمان جداگانه گشت.

همچنین در پایان اطلاعیه نیروی مقاومت بسیج با پاسداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مقام شامخ و گرانقدر شهدای ارتش تجلیل به عمل آمده است.

کد مطلب 471237

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