نیروی مقاومت بسیج روز ارتش را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه ضمن گرامیداشت سال 86 که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، بر وحدت، همدلی و همبستگی در بین همه سازمان ها و نهادها خاصه بر پیوند مقدس هر چه بیشتر دلاورمردان نیروهای مسلح تاکید گردیده است.

در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: ارتش اسلام، این کانون نورانی فرزندان مسلح و غیور جمهوری اسلامی ایران پس از پشت سرگذاشتن سال ها امتحان، امروز همانند خورشیدی است که بر سرتا سر کیان اسلامیمان می درخشد. ارتشی که در 8 سال حماسه و خون، در کنارسپاهیان و بسیجیان در برابر تمامی کفر ایستاد و با اتحاد همه جهانخواران و متجاوزان به مقابله برخاست و در صفحات زرین افتخارات کشورمان جداگانه گشت.

همچنین در پایان اطلاعیه نیروی مقاومت بسیج با پاسداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مقام شامخ و گرانقدر شهدای ارتش تجلیل به عمل آمده است.