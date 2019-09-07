دنیاپرستی عامل تاراج ثروت جهان اسلام

مولانا توکلی، امام‌جمعه اهل سنت شهرستان تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جامعه‌ای که حاکمی چون یزید داشته باشد، رویدادهایی مانند شهادت امام حسین (ع) در آن وجود دارد. یزید به شهادت تمام مورخان، شخصیتی دنیاپرست بود که احکام دین را تحت‌الشعاع دنیاپرستی قرار داده بود.

امام‌جمعه اهل سنت تایباد، دنیاپرستی را عامل بزرگ‌ترین شکست‌های مسلمانان برشمرد و افزود: نکته اساسی در شکست مسلمانان در غزوه احد، دنیاپرستی است و این شهادت قرآن است. در اندلس هم همین اتفاق افتاد، مسیحیان زمانی که به نقطه‌ضعف مسلمانان پی بردند، از این خصلت و شهوت‌رانی استفاده و اندلس را از جهان اسلام جدا کردند. اگر آن سرزمین دست مسلمانان بود، امروز در قلب اروپا، حکومت اسلامی وجود داشت.

مولانا توکلی تصریح کرد: امروز دنیاپرستی بلای جان مسلمانان و عامل تاراج ثروت خدادادی جهان اسلام است، کشورهای حاشیه خلیج فارس، با دلارهای خود و شهوت قدرت، باعث جولان افرادی مثل ترامپ در کشورهای اسلامی شده‌اند، اما در مقابل دنیاپرستی باید مقاومت باشد و وقتی مقاومت باشد، پیروزی خواهد بود و این نتیجه قیام امام حسین (ع) است.

وی پیروزی‌های حزب‌الله لبنان و حماس در غزه را اثبات همین موضوع دانست و گفت: ارتش تا دندان‌مسلح اسرائیل در مقابل این دو گروه شکست خورد؛ ارتشی که زمانی در یک هفته کل ارتش‌های جهان عرب را شکست داده بود حالا در مقابل جبهه مقاومت دو الی سه روز بیشتر دوام نمی‌آورد.

امام‌جمعه اهل سنت تایباد عنوان کرد: ویژگی دیگر مقاومت، جلب محبت مردم است. امروز نام امام حسین (ع) در دنیا با عشق برده می‌شود و منحصر به دین اسلام هم نیست، اما یزید برای همیشه در تاریخ منفور خواهد ماند.