افزایش ماندگاری گردشگران در بقعه تاریخی شیخ صفی اردبیلی

نادر فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جاذبه‌های تاریخی استان اردبیل می‌تواند تأثیر خوبی بر جذب گردشگر داشته باشد، عنوان کرد: تعریف مسیر بازدید جدید در مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی باعث شده تا ماندگاری مسافران و گردشگران در این مجموعه از ۲۰ دقیقه به دو و نیم ساعت افزایش یابد.

وی به دیگر برنامه‌های این مجموعه برای جذب گردشگران اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌های زمستان بیدار امسال پرمحتوا و همراه با برنامه ریزی ویژه برگزار خواهد شد تا گردشگری استان از حالت تک فصلی خارج شود.

فلاحی افزود: متأسفانه تا سال‌های قبل فصل زمستان به عنوان فصل رکود در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری محسوب می‌شد اما با تدابیر جدید در خارج کردن گردشگری استان از حالت تک فصلی و با شعار زمستان بیدار سعی کردیم تا جاذبه‌های زمستانی استان اردبیل را معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل تصریح کرد: به همین منظور و برای توسعه گردشگری زمستانی در اردبیل سال گذشته مجوز ایجاد سه پیست اسکی جدید در استان صادر شد و تسهیلات لازم نیز برای آنها مصوب گردید.

فلاحی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های گردشگری در جذب گردشگران حرفه‌ای به استان، افزود: در این زمینه مجوز ایجاد دو هتل پنج ستاره در استان اردبیل صادر شده که عملیات احداث آنها آغاز شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل در خصوص جاذبه‌های تاریخی مشگین‌شهر نیز اضافه کرد: اقداماتی که در پایگاه ملی «شهر یری» برای پوشش و راه دسترسی آن در حال انجام است تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.