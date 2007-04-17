7 دستگاه خودکار هواشناسی راه اندازی شد

به گزارش خبر نگار مهر دکتر غلامعلی راستگو در گفتگو با خبر نگاران در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دولت مهر در مشهد از ایجاد رادار طوفان در سال 87 با اعتبار 35 میلیارد ریال خبر داد و افزود: در سال گذشته مطالعات نصب دستگاه های هواشناسی انجام شده و اکنون مشغول مکان یابی در اطراف مشهد برای ایجاد آن هستیم و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 50 درصد کارهای آن انجام شود.

وی کمک به بحث میزان و مدت بارش و استخراج کوتاه مدت و بلند مدت هواشناسی را از ویژگی های بارز رادار طوفان ذکر کرد و درباره دیگر کاربردهای این رادار تصریح کرد: کمک به هشدار نسبت به طوفان و سیل ، ایجاد امنیت ترافیک و کشف و ردیابی پدیده های جوی در سطوح فوقانی جو با دقت بالا ، اندازه گیری و کشف توربولانس وینشیر و مدیریت منابع آب از ویژگی های این رادار می باشد.

مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: سیاست این اداره در استان خراسان مبنی بر مدرن سازی ایستگا ه های هواشناسی است تا بتوانیم از تکنولوژی روز در پیش بینی هوا شناسی استفاده کرد.

وی از مرکزیت تنها مرکز ملی اقلیم شناسی کشور در مشهد بعنوان مدیریت ریسک بلایای طبیعی کشورهای اکو یاد کرد و تصریح کرد:این مرکز با عنوان مدیریت ریسک بلایای طبیعی با محوریت مطالعات پایش و پیش آگاهی هنگام خشکسالی در کشورهای عضو اکو انتخاب شده است که مورد تایید فائو و بانک جهانی اسلامی و سازمان ملل متحد نیز هست.

راستگو تعداد دستگاه های نصب شده خودکار هواشناسی در استان خراسان رضوی را 8 ایستگاه دانست و اظهار داشت:علیرغم وجود یک ایستگاه خودکار هواشناسی در مشهد ، اکنون 7 ایستگاه هواشناسی خودکار در شهرستانهای استان خراسان رضوی از جمله بردسکن،رشتخوار،تایباد،فیض آباد،جغتای ،کوهسرخ وگلمکان نصب گردیده است.



وی هزینه ساخت این ایستگاههای را 7 میلیارد ریال عنوان نمود و گفت: هزینه هر دستگاه هواشناسی خودکار 25 میلیون تومان و ساختمان آن ایستگاهها را 75 میلیون تومان می باشد.

راستگو اضافه کرد:مقداری ازهزینه های این ایستگاهها تامین شده است و مابقی آن در سال جاری تامین اعتبار خواهد شد.

شایان ذکر است :نمایشگاه عملکرد دولت مهر به مدت 5 روز از تاریخ 25 تا 30 فروردین ماه در محل نمایشگاههای بین المللی مشهد درحال برگزاری است.



