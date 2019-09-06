مس سونگون در خانه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته ۱۱ لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، عصر امروز به طور همزمان در شهرهای مختلف پیگیری شد که در تبریز، مس سونگون پذیرای تیم ارژن شیراز بود.

مسی‌ها در این دیدار با نتیجه ۴ به ۲ برابر حریف خود به پیروزی رسیده و ۳ امتیاز به حساب خود واریز کردند.

مهدی جاوید ۲ گل و علیرضا عسگری و محمد شجری نیز هر کدام یک گل برای مس سونگون به ثمر رساندند.

نماینده فوتسال آذربایجان در لیگ برتر، از ۷ بازی ۱۳ امتیاز را به دست آورده است و به دلیل شرکت در بازی‌های آسیایی و باشگاه‌های جهان، ۴ بازی معوقه دارد.

گفتنی است، مس سونگون در جام باشگاه‌های آسیا به مقام نایب قهرمانی رسید و در جام باشگاه‌های جهان نتایج مطلوبی کسب نکرد.