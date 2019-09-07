کمربندی تنکابن قتلگاه است/ ۲ کشته در هر کیلومتر

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها- سهیلا محمدی: اول مردادماه امسال با مرگ چهار شهروند براثر تصادف در کمربندی تنکابن، داغ شهروندان این شهر تازه شد و این قصه پرغُصه همواره در کمین خانواده‌ها و مسافران است و سرنوشت شومی را رقم می‌زند.

گرچه تصادفات جاده‌ای از جنس حوادثی هستند که در آن نباید از میزان تأثیر خطای انسانی براحتی گذشت اما این ۱۱ کیلومتر خونین که براساس آمار مسئولان شهرستانی در طول ۱۲ ماه گذشته ۲۵ تن از شهروندان تنکابنی را بکام مرگ کشاند، داستان دیگری را روایت می‌کند.

کمربندی تنکابن حدود ۱۲ سال قبل پس از کش و قوس‌های فراوان و فرسایشی شدن زمان ساخت آن، در حالی به بهره برداری رسید که از منظر ایمنی ایرادات بسیاری چون نبود روشنایی مناسب، وجود دوربرگردان‌های غیر استاندارد و خطرناک، نداشتن زیر گذر و دیواره حفاظتی و تقاطع‌های غیر همسطح به آن وارد است.

مرگ ۱۵ نفر در یک بریدگی

این کمربندی به طول ۱۱ کیلومتر بوده و بر اساس آمار مسئولان شهرستانی در طول ۱۲ ماه گذشته حدود ۲۵ تن از شهروندان در اثر تصادف در آن جان خویش را از دست داده‌اند. این جاده که در گذشته‌ای نه چندان دور، برخی مسئولان استان مازندران به عنوان خطرناک‌ترین محور مواصلاتی برون شهری از آن یاد کرده‌اند تنها در یک بریدگی خود در منطقه خوبانرزگاه در طی یکسال گذشته ۱۵ نفر را به کام مرگ کشاند.

مرتضی کیااشکوریان کارشناس ارشد ترافیک درباره ایرادات کمربندی تنکابن در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: ساخت کمربندی در شهرها برای تسهیل در عبور و مرور و بازشدن گره ترافیک شهری در اصل یک فرصت محسوب می‌شود اما چگونگی جانمایی آن، طراحی درست و استاندارد و ایمن سازی، در روند کارکرد مطلوب آن بسیار مؤثر است.

وی بزرگترین مشکل کمربندی تنکابن را در وجود دوربرگردان‌های غیر استاندارد دانست و افزود: طراحی و جانمایی نامناسب، نداشتن روشنایی، فقدان رمپ ورودی و خروجی و تقاطع‌های غیر همسطح از جمله مشکلات این راه برون شهری هستند.

طراحی و جانمایی نامناسب، نداشتن روشنایی، فقدان رمپ ورودی و خروجی و تقاطع‌های غیر همسطح از جمله مشکلات این راه برون شهری هستند

کارشناس ارشد ترافیک بابیان اینکه در برخی نقاط کمربندی تنکابن خاکریز مانندی وجود دارد که مانع پیشرفت و توسعه شهر می‌شود، اظهار داشت: در طی این سال‌ها برای اصلاح دوربرگردان‌ها به نوعی آزمون و خطا صورت گرفته و در واقع به طور اصولی بر روی آنها کار نشده است.

کیا اشکوریان خطاب به مسئولان تنکابن، بروز پدیده حاشیه نشینی در کمربندی این شهرستان را متذکر شد و اضافه کرد: حاشیه نشینی هم موضوعی است که با شکل گیری آن، افزایش تصادفات را سبب می‌شود.

این کارشناس کاهش میزان سرعت و نصب دوربین‌های سرعت سنج، ایجاد تقاطع‌های غیر همسطح و روگذر و زیر گذر و اصلاح دوربرگردان‌ها را راهکار ایمن سازی کمربندی تنکابن و در نتیجه کاهش مرگ و میرهای ناشی از تصادفات دانست.

جواد سوداگری دکترای ترافیک و حمل نقل هم در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بیش از بیست عامل مانند زمان وقوع تصادف، شرایط جوی، ایمن نبودن راه، سن راننده، رنگ و نقص فنی خودرو و بسیاری دیگر در وقوع یک تصادف دخیل هستند.

وی افزود: وجود دوربرگردان‌های غیر استاندارد در یک راه برون شهری ریسک تصادف را بالا می‌برد اما نباید خطای انسانی را نادیده گرفت.

سوداگری معتقد است که برای دست یافتن به علل اصلی وقوع تصادف در یک محور ابتدا باید از تمامی جهات مورد پایش و بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که چه میزان تقصیر راننده بوده و چه میزان به دلیل ایمن نبودن راه است.

این کارشناس بر رعایت فرهنگ رانندگی تاکید دارد و عمل کردن به آن را مهمترین علت کاهش تصادفات می‌داند.

این در حالیست که شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفت: از آغاز کارم در مجلس دریافتم که درساخت کمربندی تنکابن و ایمن سازی آن نهایت صرفه جویی شده تا فقط ساخته شده و تحویل شود.

وی افزود: باید پذیرفت که در زمان ساخت آن، ایمن سازی مورد انتظار انجام نشده است اما طی این سال‌ها پیگیری‌ها و مکاتبات زیادی برای ایمن سازی این محور توسط مدیران شهرستانی انجام شد.

شریعت نژاد اضافه کرد: با این پیگیری‌ها قرار شد در منطقه پسکلایه روگذری ساخته شود که این طرح در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

اختلافی هم درباره این محور بین مدیران شهرستان و وزارت راه شهرسازی وجود دارد زیرا مدیران تنکابن معتقد هستند که این محور کنارگذر محسوب شده و باید در آن سرعت گیر نصب شود

نماینده مردم منطقه در خانه ملت اظهار داشت: اختلافی هم درباره این محور بین مدیران شهرستان و وزارت راه شهرسازی وجود دارد زیرا مدیران تنکابن معتقد هستند که این محور کنارگذر محسوب شده و باید در آن سرعت گیر نصب شود زیرا بخشی از شهر خرم آباد در آن سوی کمربندی قرار دارد اما وزارت راه بر کمربندی بودن آن اصرار دارد.

این مسئول ضمن تأیید ایمن نبودن کمربندی تنکابن، رعایت نکردن فرهنگ رانندگی از سوی برخی راننده‌ها را هم از علل مهم بروز تصادفات برشمرد و گفت: حتی در بزرگراه‌های کشور هم سرعت ۱۵۰ کیلومتر برساعت نمی‌شود رانندگی کرد.

وی ادامه داد: این در حالیست که برخی‌ها فکر می‌کنند، جاده‌های شمال که بیشترین موانع رانندگی، تردد ماشین و حیوانات اهلی و وحشی در آن صورت می‌گیرد، پیست اتومبیلرانی آنان است.

از سوی دیگر تقی پزشکی رئیس شورای اسلامی شهرستان تنکابن نیز بر غیر ایمن بودن این محور تاکید دارد و به طور مستمر از کشته شدن ۱۵ نفر تنها در بریدگی خوبانرزگاه با تأسف یاد می‌کند.

پزشکی اظهار داشت: شهرداری تنکابن فقط به منظور کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان حاضر است در صورت اختصاص بودجه از سوی وزارت راه، کار اجرای استاندارد سازی بریدگی‌ها را انجام دهد.

همچنین حسن باقری گرمارودی معاون عمرانی فرماندار تنکابن معتقد است که سازه و کارایی کمربندی بسیار مناسب است و می‌گوید: بیش از ۱۲ سال از عمر این کمربندی می‌گذرد اما آسفالت آن آسیب جدی ندیده است.

وی افزود: از منظر ایمنی این محور ایراداتی دارد که با پیگیری‌هایی که انجام شده، نقاط حادثه خیز را شناسایی کردیم و قرار است در آن سه دوربرگردان استاندارد ایجاد شود که یکی از دوربرگردان‌ها در منطقه حادثه خیز پسکلایه خواهد بود که اعتبار آن تخصیص داده شده و در مرحله‌ انتخاب پیمانکار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مکاتبات بسیاری با وزارت راه و شهرسازی در این باره داشتیم، افزود: برای اصلاح ورودی شهر تنکابن از سمت شیرود و مسدود کردن یک بریدگی خطرناک با وجودی که شهرداری تنکابن هزینه این اصلاح هندسی را برعهده گرفته بود سه سال منتظر شدیم تا به ما مجوز بدهند و در این سه سال چه شهروندانی که در همین مکان جان باختند.

بر این اساس، اگرچه در دوسال اخیر شهردار تنکابن تلاش‌های زیادی برای ایجاد رمپ ورودی از کمربندی به شهر تنکابن انجام داده و یک رمپ بازگشایی شده و یک بریدگی خطرناک هم مسدود شد و اداره راهداری هم اقدام به نصب روشنایی، تابلوهای هشداردهنده و نصب سرعت کاه‌ها کرده است اما هنوز هفت بریدگی غیر استاندارد دیگر هم در این مسیر وجود دارد. مسیری که گذرگاه میلیون‌ها گردشگر در طول سال بوده و این مهم مسئولیت متولیان امر را در ایمن سازی این محور سنگین‌تر می‌کند، اما در کنار ایمن سازی باید نظارت مستمر و به روز، برنامه ریزی اصولی، فرهنگ سازی قوانین رانندگی را در کاهش تصادفات و مرگ و میرهای ناشی از آن در نظر گرفت.

نکته حائز اهمیت دیگری که باید در این محور بدان توجه کرد پیاده روی عابران در حاشیه این جاده است که به دلیل غیر ایمن بودن راه و خطرات بسیار آن در صورتیکه مدیریت نشود می‌تواند خطر ساز باشد. همچنین در ساخت رمپ ها هم باید به استاندارد سازی آن و میدان دید رانندگان دقت کافی شود تا مرگ و میرهای ناشی از تصادفات کاهش یابد.