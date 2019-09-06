احسان حدادی در فینال دایموند لیگ بلژیک ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی دایموند لیگ امشب در حالی در بروکسل بلژیک برگزار شد که احسان حدادی تنها نماینده پرتاب دیسک قاره آسیا در این رقابت‌ها با رکورد ۶۴.۷۵ متر به مقام ششم رسید.

حدادی پرتاب‌های خود را با رکورد ۶۳.۵۰ متر، ۶۴.۰۷ متر، ۶۴.۷۵ متر، ۶۰.۹۵ متر ۶۲.۰۲ متر و ۶۱.۳۰ متر به پایان رساند و به مقامی ششمی بسنده کرد.

دانیل استال از سوئد با پرتابی به طول ۶۸.۶۸ متر به مقام نخست رسید و عنوان قهرمانی پرتاب دیسک مسابقات دایموند لیگ سال ۲۰۱۹ را از آن خود کرد. لوکاس شیدینگر از اتریش با رکورد ۶۶.۰۳ نایب قهرمان شد و فدریک دیکرز جاماییکایی نیز با پرتابی به طول ۶۵.۲۷ متر در جایگاه سوم ایستاد.