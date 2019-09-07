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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۳

نماینده ولی فقیه در استان زنجان:

آستانه تحمل مردم زنجان پایین است

آستانه تحمل مردم زنجان پایین است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان زنجان با انتقاد از آمار موجود در زمینه نزاع در استان زنجان، گفت: آستانه تحمل مردم استان زنجان پایین است و این امر باعث افزایش نزاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی در حسینیه اعظم زنجان، با بیان اینکه واقعه عظیم کربلا هرگز در طول تاریخ فراموش نشده و نخواهد شد، افزود: واقعه عاشورا بعد از هزاران سال هنوز فراموش نشده و در حافظه مردم وجود دارد.

خاتمی تاکید کرد: بعد از خاتمه جنگ در عاشورا یزیدیان خیمه‌ها را آتش زدند و خباثت به حدی بود که با اسب بر روی پیکر شهدای کربلا می‌تاختند .

وی با بیان اینکه عزاداری یوم العباس در زنجان به عنوان الگو در ایران و جهان اسلام مطرح است، افزود: دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان الگو است و این تصاویر عزاداری باشکوه در کل کشور و بیشتر کشورهای جهان پخش می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ابراز کرد: جوانان قدردان پدر و مادر و اساتید خود باشند که آنها را با مکتب امام حسین (ع) آشنا کردند و در مجالس عزاداری حضور پیدا می‌کنند.

شور زنجانی‌ها بالا است

خاتمی با بیان اینکه زنجان به عنوان شهر شور و شعور حسینی مطرح است، تاکید کرد: خوشبختانه شور حسینی زنجانی‌ها بالا است ولی در زمینه بالا بردن شعور باید بیشتر تلاش کنیم.

وی با انتقاد از آمار موجود در زمینه نزاع در استان زنجان، گفت: آستانه تحمل مردم استان زنجان پایین است و این امر باعث افزایش نزاع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: آمار چاقو کشی در استان زنجان زیاد است بنابراین لازم است مردم آستانه تحمل خود را بالا ببرند و بر عصبانیت خود غلبه کنند.

وی ابراز کرد: باید هنگام سخن گفتن حرف را تجزیه و تحلیل کرده و بعد مطرح کنیم. تقویت باورهای دینی نیز در کنترل خشم حرف اول را می‌زند و موثر است.

زنجان شهر خیرین و کریمان است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه ایمان حرف اول در استان زنجان را می‌زند، گفت: زنجانی‌ها خیر هستند ولی باید اخلاق هم در کنار این کارهای خیر باشد.

خاتمی بر تقویت تحمل و صبر در جامعه تاکید کرد و گفت: تقویت این مهم در جامعه با تقویت ارزش های دینی بهتر جواب می‌دهد.

وی با بیان اینکه در هفت نقطه شهر زنجان همایش شیر خوارگان حسینی برگزار شد، گفت: باید این همایش در یک جا متمرکز شود و همه با هم این همایش را برگزار کنند.

خاتمی زنجان را شهر کریمیان دانست و گفت: دل زنجانی‌ها برای دستگیری از نیازمندان نرم است ولی باید اخلاق هم بین مردم تقویت شود.

کد مطلب 4712873

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