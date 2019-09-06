به صدا درآمدن آژیر خطر در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری بامداد شنبه از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین در بخش شمالی نوار غزه به پرواز درآمدند.

شهرک صهیونیست نشین سدیروت از جمله شهرک‌های صهیونیستی که آژیر خطر در آن به صدا درآمده اعلام شده است.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شلیک یک راکت از غزه و اصابت آن به منطقه‌ای باز در شهرک صهیونیست نشین شاعر هنیگف شدند.

در همین حال نظامیان رژیم صهیونیستی مدعی شدند که پنج راکت از غزه به سمت شهرک های صهیونیست نشین مجاور غزه شلیک شده است.

این در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه جمعه شب از شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر در هفتاد و سومین جمعه از تظاهرات بازگشت فلسطینی‌ها خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک فلسطینی در شرق جبالیا از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفته و به شهادت رسید.

نظامیان صهیونیست همچنین یک فلسطینی دیگر را در اردوگاه ملکه در شرق غزه مورد هدف قرار دادند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین همچنین از زخمی شدن دست کم ۶۶ فلسطینی و انتقال آنها به بیمارستان‌های غزه خبر داد.

از بین این زخمی‌ها ۳۸ نفر با گلوله جنگی نظامیان صهیونیست در جریان هفتاد و سومین جمعه از تظاهرات بازگشت فلسطینی‌ها در نوار غزه مورد جراحت قرار گرفتند.

همچنین ده‌ها فلسطینی شرکت کننده در این تظاهرات در پی استفاده نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.