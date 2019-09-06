واژگونی پژو در بروجرد یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، صارم رضایی گفت: روز جمعه پس از تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان بلافاصله امدادگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهرستان بروجرد به محل حادثه واژگونی خودرو پژو در محور اراک- بروجرد اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این حادثه در کیلومتر ۹ محور اراک- بروجرد رخ داد که از ۴ سرنشین خودرو دو نفر مصدوم و به بیمارستان انتقال داده شدند ولی متأسفانه یکی از مصدومین در بیمارستان فوت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان یادآور شد: عملیات تثبیت صحنه حادثه و انتقال مصدوم توسط امدادگران همیشه در صحنه جمعیت هلال احمر انجام شد.