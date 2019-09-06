چالش آموزش های مهارتی دولتی بودن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین سازگار نژاد مشاورعالی وزیر کار و رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای در برنامه تلویزیونی پرسشگر که به موضوع مهارت آموزش شامگاه گذشته روی آنتن رفت با بیان اینکه از هر زوایه بنگریم روزبروز بر اهمیت مهارت افزوده می‌شود گفت: امروز مفهوم کار تغییر کرده است، قبلا رویکرد حاکم بر کار، سنتی بود اما اکنون تحت تاثیر تکنولوژی های جدید متحول شده است.



وی افزود: هرچه قدر کار پیجیده میشود انتقال مهارت به نیروی انسانی نیز پیچیده تر می شود. مسابقات جهانی مهارت نیز فرصتی است که به مثابه آینه به آن بنگریم تا ببینیم نقاط ضعف و قوت ما کجاست



وی درباره علت تعداد پایین شرکت کنندگان ایرانی در مسابقات جهانی مهارت گفت: اساسا در بحث آموزش و به تبع آن آموزش مهارتی در کشور با چالش اساسی مواجهیم. آموزش به شدت دولتی است. نقش صنعت در پشتیبانی از مهارت و همچنین بخش خصوصی با تسهیلگری بخش دولتی در کشورهای شرکت کننده مسابقات جهانی مشهود است. پل ارتباط بین آموزش، صنعت و بازار در پیشرفت مهم است.



سازگار نژاد با بیان اینکه مهارت دو عنصر سرعت و دقت را برای ما به ارمغان می آورد اظهار کرد: در کشورهای دیگر صنایع پشتیبان آموزش هستند و تاروپود آموزش و صنعت در هم تنیده اند و در سطح کلان حائز اهمیت است. در همان مسابقات جهانی مهارت رئیس جمهور روسیه حمایت های خوبی داشت. با وجود همه اشکالات، باید از افراد اعزامی که در این مسابقات افتخار آفریدند و مدال کسب کردند تقدیر و قدردانی کنیم.



مشاورعالی وزیر کار با بیان اینکه اگر مالکیت معنوی مهارت آموزی قویتر شود و قرائت مشترکی از مهارت و نقش آن در رشد، توسعه و رقابت پذیری داشته باشیم وضعیت بهتر میشود عنوان کرد : فاصله ما با دنیا زیاد است. اما قطعا استعداد رشد داریم. با جامعه ای فربه و دولتی کم بودجه روبروییم، باید تقسیم کاری با جامعه یعنی خانواده ها، بخش خصوصی و.... داشته باشیم. به دلیل فقدان امکانات دولتی و کمبود مشارکت بنگاهها و بخش خصوصی نمیتوانیم پیشرفت کنیم.



سازگارنژاد اضافه کرد: در شبکه آموزش سرنخ مسابقات جهانی را گم نکنید، امیدواریم عزم ملی بوجود بیاید و برای مسابقات جهانی ۲۰۲۱ برنامه داشته باشیم.