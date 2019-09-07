زیر ساخت های روستایی شهرستان دشتی تقویت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در نشست با اهالی روستای فقیه حسنان از توابع بخش مرکزی ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: امروز ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و علی رغم تحریم‌های شدید شاهد شکست‌های پی در پی دشمنان به ویژه آمریکا هستیم.

وی افزود: یکی از درس‌های امام حسین (ع) درس صبر، مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و زیر بار ذلت نرفتن است.

نادری با بیان اینکه روستای فقیه حسنان یکی از روستاهای هدف گردشگری است، تصریح کرد: این روستا در زمینه گردشگری به خوبی فعال است و توانسته زمینه حضور گردشگران زیادی را در سطح شهرستان فراهم کند.

وی با بیان اینکه زیر ساخت‌های آب، برق و مخابرات در این روستا تقویت شده است، گفت: امسال چهار میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال برای عمران و آبادی این روستا در زمینه اجرای طرح هادی و تقویت زیر ساخت‌های گردشگری اختصاص داده شده است.

نادری خاطر نشان کرد: در حوزه کشاورزی باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای حرکت کنیم و امسال تلاش داریم ۸۱ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گلخانه قرار بگیرد.