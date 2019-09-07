گام محققان ایرانی برای تولید پانکراس انسان در بدن حیوان

دکتر مهدی حاجیان مدیرگروه پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه تولید اعضای بدن اظهار داشت: پروژه تولید اعضای بدن یک پروژه طولانی است و چندین فاز مختلف دارد.

وی در خصوص مراحل تولید اعضای بدن در پژوهشگاه رویان گفت: در فاز اول که قصد داریم این ارگان ها را در داخل بدن حیوان ایجاد کنیم به همین دلیل لازم است که ابتدا حیوانی داشته باشیم که این ارگان را نداشته باشد و از همین رو پانکراس انسانی را در بدن بز ایجاد می کنیم.

مدیرگروه پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بر آن هستیم که این پانکراس را در بدن بز ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در همین راستا درصدد هستیم که اجازه ایجاد پانکراس در بدن بز را ندهیم؛ در حال حاضر سلول های آن آماده و قرار است این سلول ها به پروسه شبیه سازی وارد شود.

حاجیان خاطر نشان کرد: در ادامه این اقدام باید جنینی تولید کنیم که ژن های تولید پانکراس را ندارند و این جنین ها را به بزهای گیرنده انتقال دهیم؛ این مرحله تا شش ماه آینده انجام می شود و سلولهای آن آماده است.

این محقق عنوان کرد: ما شبیه سازی را انجام می دهیم و مطمئن هستیم که سلول های مد نظر (سلول هایی که پانکراس گونه بز را ندارند) آماده کنیم و جنین آن را به تولید برسانیم.

وی با بیان اینکه ابتدا باید این مراحل انجام شود تا به مراحل تولید ارگان در بدن انسان برسیم، گفت: این اقدام کاری مشترک بین دو گروه مشترک پروتئین های نوترکیب و جنین شناسی پژوهشکده زیست فناوری پژوهشگاه رویان است.