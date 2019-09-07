حکم دادگاه بدوی اروپا به نفع حماس گامی مثبت درحمایت از فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «عبداللطیف قانوع» سخنگوی حماس تاکید کرد که حکم دادگاه بدوی اروپایی به نفع این جنبش گامی مثبت در راستای حمایت از ملت فلسطین است.

عبداللطیف قانوع اشاره کرد که تمامی قوانین بر حق مبارزه ملت فلسطین علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی و دفاع از حقوق ملی خود تاکید دارد.

قانوع خواستار استناد به این حکم به منظور پایان دادن به ظلم و ستم در حق حماس به نفع رژیم اشغالگر صهیونیستی شد.

وی عنوان کرد که حماس یک جنبش اصیل فلسطینی است که طی انتخاباتی شفاف و دمکراتیک به پیروزی رسید و حاکمیت در غزه را در دست گرفت و درج نام آن در لیست تروریسم نهایت ظلم و بی‌انصافی است.

گفتنی است که دادگاه بدوی اروپا در لوکزامبورگ احکام صادره در زمینه تروریست خواندن جنبش حماس و گردان‌های قسام شاخه نظامی آن را لغو کرد.