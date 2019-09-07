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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۷:۵۹

معاون راهداری ایلام خبر داد:

اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ایمنی در جاده های مهران

اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ایمنی در جاده های مهران

ایلام - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام از افزایش ضریب و ارتقای ایمنی در محورهای مواصلاتی مرز مهران خبر داد و گفت: ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار به همین منظور اختصاص یافته است.

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور هدف ارتقای ایمنی و در راستای افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای در یک سال گذشته تاکنون ۱۲ کیلومتر نیوجرسی در راه‌های منتهی به مرز مهران نصب شده است.

وی افزود: در این راستای ایمن سازی نصب ۲۰ کیلومتر نیوجرسی دیگر نیز در این محور در دست اقدام است که تاکنون حدود هفت کیلومتر در سه مقطع محدوده رضاآباد، سد کنجانچم به سمت گلان و سه راهی جندالله انجام شده است.

وی گفت: راه‌های ارتباطی ایلام به دلیل حضور انبوه زائران عتبات عالیات، خصوصاً در ایام اربعین و نزدیک ترین مرز با کشور عراق از اهمیت خاصی برخوردار و در برخی از ایام سال از راه‌های پرترافیک هستند که این امر اهمیت راه‌های درون استانی را افزایش داده و موقعیت خاصی را از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای پدید آورده است.

رضایی افزود: این اقدامات در راستای ایمن سازی راه‌های پرتردد انجام می‌شود و پیش بینی می‌شود بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال جهت تکمیل آن هزینه شود.

کد مطلب 4712901

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