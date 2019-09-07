اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال اعتبار برای افزایش ایمنی در جاده های مهران

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور هدف ارتقای ایمنی و در راستای افزایش ضریب ایمنی و کاهش حوادث جاده‌ای در یک سال گذشته تاکنون ۱۲ کیلومتر نیوجرسی در راه‌های منتهی به مرز مهران نصب شده است.

وی افزود: در این راستای ایمن سازی نصب ۲۰ کیلومتر نیوجرسی دیگر نیز در این محور در دست اقدام است که تاکنون حدود هفت کیلومتر در سه مقطع محدوده رضاآباد، سد کنجانچم به سمت گلان و سه راهی جندالله انجام شده است.

وی گفت: راه‌های ارتباطی ایلام به دلیل حضور انبوه زائران عتبات عالیات، خصوصاً در ایام اربعین و نزدیک ترین مرز با کشور عراق از اهمیت خاصی برخوردار و در برخی از ایام سال از راه‌های پرترافیک هستند که این امر اهمیت راه‌های درون استانی را افزایش داده و موقعیت خاصی را از وضعیت حمل و نقل جاده‌ای پدید آورده است.

رضایی افزود: این اقدامات در راستای ایمن سازی راه‌های پرتردد انجام می‌شود و پیش بینی می‌شود بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال جهت تکمیل آن هزینه شود.