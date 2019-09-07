به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی با تاکید بر اینکه موانع پیش رو اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در سطح شهرستان برطرف شود، اظهار داشت: بانک‌های عامل و بویژه بانک کشاورزی همکاری لازم جهت اجرای این طرح‌ها با کشاورزان داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط که کشور دارد همه باید کمک کنند تا ضمن جذب سرمایه گذار زمینه اشتغال و فضای کسب و کار نیز فراهم شود.

نادری با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی با حداقل اعتبار می‌شود شغل ایجاد کرد، ادامه داد: اجرای کشت‌های گلخانه‌ای ضمن صیانت از آب، تولیدات نیز افزایش می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: بانک کشاورزی باید کشاورزان را راغب به سرمایه گذاری کند و ضمن حمایت از آنها شرایط را نیز تسهیل کند.

نادری با تاکید بر اینکه گلخانه چاهگاه هر چه زودتر واگذار شود، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه اجرای ۵۱ هکتار کشت گلخانه‌ای در سطح شهرستان فراهم شده است.