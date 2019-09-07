به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، محمدتقی احمدی در شورای دانشگاه تربیت مدرس به پرونده های دیوان عدالت اداری در خصوص جذب بورسیه ها در دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه تربیت مدرس حدود ۱۸ پرونده بورسیه در دیوان عدالت اداری داشت که ۱۱ مورد آن منجر به حکم الزام به استخدام شد که با توجه به وجود برخی مبانی قانونی در این زمینه، سوءتفاهم هایی با دیوان عدالت اداری ایجاد شده بود که طی جلسات مشترکی توانستیم این موارد را حل نماییم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس همچنین به مسائل بودجه ای در دانشگاه پرداخت و گفت: ما شرایط سختی را از نظر بودجه ای تجربه می کنیم و دولت تصمیم گرفته است که بودجه دانشگاه را در حد ۸۰ درصد تامین کند و این درحالی است که ۷۰ درصد بودجه دانشگاه فقط صرف حقوق و دستمزد می شود و ۱۰ درصد از آن برای سایر کارهای مهم پژوهشی و مسائل رفاهی دانشجویان باقی خواهد ماند که بسیار رقم اندکی است.

وی ادامه داد: بودجه دانشگاه ها نیم درصد بودجه کل کشور است و با توجه به نقش مهم دانشگاه ها و بحرانی که به دلیل کمبود بودجه در دانشگاهها ایجاد شده امیدواریم مساعدت بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ما با پیگیری های جدی و هماهنگ بتوانیم این مسیر را هموار کنیم و با امکان تامین صد درصدی بودجه طی ماه های آینده شرایط بهتری را در دانشگاه داشته باشیم.