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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۸:۳۸

مقدماتی یورو ۲۰۲۰؛

غوغای نارنجی‌پوشان در شب تلخ اسکاتلندی‌ها

غوغای نارنجی‌پوشان در شب تلخ اسکاتلندی‌ها

تیم ملی فوتبال هلند در حساس‌ترین دیدار مرحله گروهی رقابت های مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۰ اروپا موفق به شکست آلمان با تمام ستاره‌هایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۲۰ اروپا در حالی آغاز شد که کارشناسان فوتبال جهان منتظر بازی ستارگان در دیدار تیم‌های ملی فوتبال هلند و آلمان در گروه C این مسابقات بودند.

نارنجی پوشان هلندی در یک نبرد جذاب و حیرت انگیز موفق شدند با نتیجه چهار بر دو از سد ژرمن ها بگذرند تا زنگ خطر برای شاگردان یوآخیم لو خیلی زود به صدا در آید.

هلند که در خاک آلمان بازی می کرد در حالی به این برد رسید که دیدارهای دیگری نیز در مرحله مقدماتی گروهی یورو ۲۰۲۰ برگزار شد که نتایج زیر را به همراه داشت:

گروه C
* آلمان ۲ - هلند ۴
* استونی ۱- بلاروس ۲

گروه E
* اسلواکی صفر- کرواسی ۴
* ولز ۲ - آذربایجان ۱

گروه G
* اسلوونی ۲ - لهستان صفر
* اتریش ۶ - لتونی صفر

گروه I
* سن‌مارینو صفر - بلژیک ۴
* اسکاتلند ۱ - روسیه ۲
* قبرس ۱ - قزاقستان ۱

کد مطلب 4712920

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