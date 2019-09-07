۴۵ موتورسوار در حوادث ترافیکی مازندران کشته شدند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد کشته شدگان موتور سوارها در حوادث ترافیکی در چهار ماهه سال جاری را ۴۵ نفر شامل ۴۴ نفر مرد و یک زن اعلام کرد و افزود: که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه تعداد ۶۹ درصد از فوت شدگان در محور برون شهری و راه روستایی و مابقی در محور درون شهری به وقوع پیوست، تصریح کرد: بابل با تعداد ۱۰ نفر، بهشهر با ۸ و ساری با ۶ مورد بیشترین و آمل، تنکابن، گلوگاه و میاندرود و بابلسر هر کدام با تعداد یک نفر کمترین تلفات موتور سوار را دارند.

عباسی با بیان اینکه ۲۰ درصد از فوت شدگان موتورسوار هستند افزود: بر اساس آمار بیشترین فوتی در خرداد ماه با ۲۱ فوتی و بعد از آن اردیبهشت و تیرماه هر کدام با ۹ و فروردین با شش مورد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین گروه سنی که مرگ موتور سوارها در آن اتفاق افتاده، گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال با آمار ۱۱ فوتی است و بعد از آن گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال با ۲۰ فوتی در رتبه بعدی قرار دارد.

عباسی با اشاره به اینکه تعداد ۲۲۹ نفر چهار ماهه سال جاری در تصادفات رانندگی کشته شدند که ۲۰ درصد آن مربوط به موتور سوارها هست، افزود: شایع‌ترین علت مرگ موتورسوران در تصادفات، ضربه مغزی و عوارض ناشی از آن و سپس خونریزی وسیع، صدمات و شکستگی‌های متعدد از عوامل دیگر منجر به مرگ در موتورسواران در چهار ماهه ماهه سال جاری بوده که امید می‌رود با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی شاهد کاهش چشمگیر آن باشیم.