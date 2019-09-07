تکریم خانواده های شهدا موجب عزت و آرامش بیشتر انسان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در جریان سفر به شهرستان قروه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ایام شهادت حضرت امام حسین (ع) و اهمیت تکریم خانواده معظم شهدا با خانواده های شهیدان پاسدار محسن غلامی و جوادعبدی دیدار کرد.

وی از شهدا بعنوان طلایه داران و پرچمداران راستین عرصه‌های عشق و معرفت یاد کرد و افزود: تجلیل، تکریم و سرکشی از خانواده های شهدا، آزادگان، جانبازان و ایثارگران موجب عزت و پالایش روح انسان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان همچنین با حضور خود در آیین عزاداری و زنجیرزنی ایام محرم الحرام در روستای گیلکلو از توابع شهرستان قروه، اظهار داشت: آئین‌های عزاداری این ماه که اثبات عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان است در جای‌جای ایران اسلامی به شکل‌های مختلف انجام می‌شود.

وی گفت: مراسم های ویژه ماه محرم همه ساله در سراسر ایران با شور و شوق خاص مردم برگزار می‌شود و عاشقان آن حضرت ارادت و تجدید میثاق خود را هرسال در قالب عزاداری مستحکم ‌تر می‌کنند.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان بیان کرد: نهضت امام‏حسین (ع) پدیده‏ای عمیق و چند لایه است و در یک نگاه کلی و دقیق‏تر می توان تمام انگیزه‏ ها و علل و عوامل بر شمرده شده در خصوص قیام امام حسین (ع) را در احیای دین خلاصه کرد.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه چه انسانهایی در طول تاریخ جذب شخصیت امام حسین (ع) شده اند و حرکت تاریخ ساز خود را با الگو گیری از امام (ع) به سرانجام رسانده اند، افزود: گاندی رهبر آزادی خواهان هندوستان می گوید: اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همه ما راهی را بپیماییم که حسین بن علی (ع) پیمود و اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز شود، بایستی از سرمشق امام حسین (ع) پیروی کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به عظمت عاشورا و قیام امام حسین (ع) پرداخت و اظهار داشت: اگر حادثه‌ی عاشورا نبود و این فداکاری عظیم در تاریخ اسلام پیش نمی‌آمد و این درس عملی، به امت اسلامی داده نمی شد، یقیناً اسلام دچار انحرافی می شد از قبیل آنچه که ادیان قبل از اسلام دچار آن شدند و چیزی از حقیقت اسلام، از نورانیت اسلام باقی نمی ماند.