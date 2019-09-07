وزیر راه به مازندران سفر کرد/ اعلام برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح شنبه به مازندران سفر کرد و کلنگ زنی احداث پل بزرگ پل سفید، بازدید از کمربندی فریدونکنار و بهره برداری از کمربندی محمودآباد از جمله برنامه‌های وی است.

افتتاح آسفالت راه روستایی به طول ۵۹ کیلومتر، بازدید از محور ساری – تاکام، افتتاحیه زیرسازی و آسفالت و تعریض مسیر حسین آباد – طوسکلا از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی است.

کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح بهشهر به بندرامیرآباد و بهره برداری از آسفالت محور گلوگاه – دامغان کریدور شمال به جنوب از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر راه و شهرسازی در مازندران است.