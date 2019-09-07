سلامت و شفافیت مالی بانک رفاه کارگران دستاورد مدیریت کارآمد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بدون شک بانک‌ نمادی از توانمندی اقتصادی و وجود کارگر، بایدی برای ساخت پایه‌های این اقتصاد است. قرار گرفتن این دو در کنار هم بی تردید رابطه‌ای مستحکم، پایدار و مثبت در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، چهره‌ای از بانک رفاه در ذهن خانواده ۴۰ میلیونی کارگر ایرانی شکل می‌گیرد، بانکی که به گفته آقای علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها است و ملک شخصی نیست.

سهامداران بانک رفاه در اصل ۴۰ میلیون کارگر هستند که با تلاش بی‌وقفه خود ستون به سقف اقتصاد این کشور می‌زنند تا ایرانی سربلند و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد. آقای محجوب که حدوداً شش سال پیش در ۱۱ دی سال ۱۳۹۲ از ورشکستگی این بانک ایرانی با رقمی ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومانی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ سخن گفته بود امروز (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) معتقد است که بانک رفاه هیچ بدهی ندارد و حتی از دولت طلبکار است.

وضعیت فعلی بانک رفاه

خوشبختانه بانک رفاه بر خلاف بانک‌های خصوصی، از افراد، به مقدار کلان بستانکار نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا به گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی نیست که کارگران سهام دار این بانک را نگران کند.

البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی تأمین اجتماعی برای مراودات مالی محسوب شده و طبیعی است که طرف اصلی آن همیشه این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت، بیمه و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و غیره را بر عهده دارد، باشد.

بانک رفاه چه کرده است؟

این بانک در حال حاضر دارای ۱۰۳۵ شعبه در سراسر ایران است و تعداد کارکنان آن نزدیک به ۱۰ هزار نفر است. بانک رفاه کارگران همواره در بطن اجتماع حاضر بوده و نزد افکار عمومی از موقعیت خاصی برخوردار است. این موقعیت حاصل کمک به انجمن‌های خیریه و عام المنفعه، ارائه خدمات و امکانات به اقشار مختلف جامعه کارگری، فرهنگیان و …، وکمک به مراکز علمی و پژوهشی تنها بخشی از دستاوردهای این بانک است.

از آخرین اقدامات آن می‌توان به اهدای ۱۰ دستگاه آمبولانس جهت توسعه ناوگان بیمارستانی به دانشگاه علومی پزشکی مشهد اشاره کرد. همچنین کمک رسانی به مناطق سیل زده، مدرسه سازی در مناطق محروم، کمک به آسایشگاه خیریه کهریزک و مرکز بیماران سرطانی همدان نیز مهر تأییدی بر حمایت این بانک از تمامی اقشار جامعه ایرانی است.

همچنین این بانک در چند سال اخیر قدم‌های بزرگی در عرصه بانکداری الکترونیکی برداشته، امکان استفاده از اکثر خدمات بانکی را با چند کلیک در اختیار مشتریان خود قرار داده است و در آخرین گام نسخه واکنش‌گرای سامانه اینترنت بانک رفاه را برای کاربران اندروید عرضه کرده است.

بانک رفاه، سازمان پاک و سلامت محور

در بانک رفاه ارتقا کیفی سطح زندگی مردم، محیط زیست و سایر مسئولیت‌های اجتماعی اگر بیشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن مهم است و نشانه آن اقدامات این بانک و شفافیت مالی بی نظیر آن است، و گواه این امر شناخته شدن این بانک به عنوان "سازمان پاک" و پیشرو بودن آن در مدیریت سلامت اداری است.

بی شک تدبیر مدیریت این بانک که بنا به مصاحبه آقای محجوب، مدیر توانمند و قابلی، دارای سوابق مالی ممتد است و حسابرس زبده‌ای نیز محسوب می‌گردد؛ در این شفافیت مالی بی‌تاثیر نیست، زیرا ارتقای سلامت و شفافیت مالی بانک رفاه بدون سیستم نظارت قوی و مستمر در حوزه مالی امکان پذیر نبوده و این نظارت مدیون مدیریت صحیح فرآیند است، و این مدیریت صحیح در مبارزه با فساد مالی و پولوشویی در سطح کشور بسیار کارآمد بوده و خواهد بود.

علاوه بر این موارد آنچه مهر تأییدی بر نحوه مدیریت بانک رفاه توسط مدیر آن محسوب می‌شود، فعالیت‌های بانک رفاه در زمینه رونق تولید با تمرکز بر کارخانه‌های تولیدی و بخش کشاورزی صنعتی است. چه بسا اقدامات بانک رفاه در زمینه بهداشت و درمان برای مستمری بگیران آن و به ویژه کارگران، بانک رفاه را به بانکی سلامت محور نیز تبدیل کرده است.

بانک رفاه بانکی اجتماعی و خدمت رسان به همه اقشار جامعه

هر کارگر، کارمند، معلم، پرستار یا کارفرمای ایرانی و … با پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی و یا خرید سهام این بانک، سهمی در این بانک اجتماعی دارا است و با افتتاح حساب در چرخش چرخ صنعت و آبادانی کشور گام برمی‌دارد، بدیهی است که بانکی که توسط تلاش تمام اقشار ایرانی، در عرصه اقتصاد ایران فعالیت می‌کند. متعلق به تمامی اقشار جامعه به ویژه کارگران باشد.

این بانک خوشبختانه، چنانکه آقای محجوب نیز در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده‌اند، کاملاً مستقل، بدون مشکل و غیر خصوصی واقعی محسوب می‌گردد.

بدیهی است که حمایت از این بانک با افتتاح حساب در آن و استفاده از خدمات آن توسط ایرانیان تضمینی بر ماندگاری ثروت مردم در بین مردم و تضمینی برای آینده ایشان و فرزندان آن‌ها بوده و همچنین به طور عمده‌ای بر توسعه خدمات این بانک در سطح جامعه تأثیرگذار خواهد بود.