بیش از ۱۰ میلیون نفر از کمپین بلندپروازی بازدید کردند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دومین دوره از کمپین بلندپروازی که از اوایل مردادماه سال جاری توسط شرکت تبلیغات و بازاریابی برندیست برگزار شده بود، عصر روز سه شنبه ۱۲ شهریورماه با حضور مدیران ارشد لوفت‌هانزا، علی بابا، شرکت تبلیغات و بازاریابی برندیست، اصحاب رسانه، اینفلوئنسرها و… در محل دفتر «روز اول علی بابا» برگزار و برندگان این کمپین پس از قرعه‌کشی مشخص شدند.

این کمپین که با هدف زنده‌کردن حس تغییر در زندگی و شکستن مرزها و محدودیت‌ها برای دستیابی به خواسته و رؤیاها برگزار شد، مورد توجه طیف وسیعی از مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این کمپین عکس‌های خود را با بال در پیج اینستاگرام خود با هشتک #بلندپروازی به‌اشتراک گذاشتند و علی‌بابا تیکت و لوفت‌هانزا را تگ کردند و در نهایت ۳ نفر از شرکت‌کنندگان در کمپین به عنوان برنده انتخاب و بلیط رفت و برگشت به مقصد اروپایی مورد نظرشان را دریافت کردند.

شاهر مراد مدیر شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا با اشاره به برگزاری باشکوه مرحله دوم کمپین بلندپروازی در مراسم اختتامیه گفت: «طی سال‌هایی که در ایران حضور داشتم، این نخستین مرتبه‌ای است که شاهد برگزاری رویدادی با چنین موضوع جذاب و استقبال گسترده‌ای بودم و به همین دلیل از شرکت تبلیغات و بازاریابی برندیست به عنوان مجری این کمپین تشکر می‌کنم.» وی اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد برگزاری بیشتر این رویدادها با چنین سطح کیفی در ایران باشد.

مسعود طباطبایی، مدیر عامل شرکت علی بابا، رتبه یک فروش بلیط سفر نیز با تاکید بر این موضوع که در فضای این روزهای جامعه، ایجاد حس شادی و تلاش برای تحقق رویاها در جوانان موضوع مهمی است گفت: «خوشحالیم که هدف این کمپین محقق شده است و آمار حضور شرکت‌کنندگان در کمپین بلندپروازی، موید این موضوع که هدف ما برای زنده کردن حس تغییر در زندگی و شکستن مرزها و محدودیت‌ها محقق شده است.»

توحید علی اشرفی، مدیر عامل شرکت تبلیغات و بازاریابی برندیست، برگزار کننده کمپین بلندپروازی که سابقه برگزاری موفق کمپین‌های بسیاری را دارد نیز گفت: «مایه خوشحالی است که بیشترین شرکت‌کنندگان در این کمپین خانم‌ها بودند و جا دارد به خانم‌های جامعه بابت چنین روحیه‌ای تبریک بگوییم.»

وی افزود: «مرحله نخست کمپین بلندپروازی که تابستان سال گذشته برگزار شد، مورد استقبال مخاطبان بسیاری از اینفلوئنسرها، سلبریتی‌ها و… قرار گرفت و در مرحله دوم برگزاری کمپین، شاهد بازدید ۱۰ میلیون نفر از کمپین و ثبت یک هزار هشتک در عرض یک ماه بودیم که این موضوع نشان دهنده برگزاری موفق کمپین بلندپروازی است. وی همچنین اعلام کرد که طی یک ماه برگزاری مرحله دوم کمپین بلندپروازی، بیش از ۵۰۰ هزار لایک و بیست هزار کامنت برای هشتک بلندپروازی علی بابا ثبت شده است.

در ادامه مراسم، قرعه‌کشی انجام و ۳ نفر به عنوان برند انتخاب و بلیط رفت و برگشت به مقصد اروپایی منتخب را دریافت کردند.

شرکت تبلیغات و بازاریابی برندیست به عنوان برگزارکننده این کمپین، سابقه برگزاری رویداد و کمپین‌های بسیاری برای برندهای خارجی و داخلی را دارد که لوفت‌هانزا، علی بابا، جاباما و… برخی از مشتریان مطرح آن هستند.

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