تفاوتهای اخلاق اسلامی و انسانی/رضایت الهی شرط اصلی موفقیت در امور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه جمعه در جمع عزاداران حسینی با بیان اینکه میان اخلاق اسلامی و اخلاق انسانی تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: مسلمانان و غیر مسلمانان دروغگویی، خلف وعده و غیره را بد می‌دانند اما نکوهش این موضوع در مسلمان و غیرمسلمان با دیدگاه‌های متفاوتی روبرو است.

وی با بیان اینکه رذائل اخلاقی از دیدگاه غیرمسلمانان موجب تنزل وجوه اخلاقی نیز می‌شود اما پرهیز از رذائل اخلاقی توسط مسلمانان علاوه بر این مسائل برای کسب رضای الهی نیز هست، بیان داشت: اگر مردم مسلمان ایران در هشت سال دفاع مقدس حضوری فعال داشتند برای بقای دین و رضای خدا بوده است اما شرکت غیرمسلمانان در جنگ‌ها فقط دلایل مادی دارد.

الگوی رفتاری ما باید «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشد

دبیرکل جبهه پایداری با بیان اینکه مردم به فرمان رهبر معظم انقلاب در راهپیمایی‌ها برای رضای خدا شرکت می‌کنند، ابراز داشت: مسلمانان برای رضای خدا و به دستور نایب امام زمان (عج) در راهپیمایی شرکت می‌کنند و بر همین اساس برخی حتی با وضو در این مراسم‌ها شرکت می‌کنند، در این راستا اگر فردی از شرکت در راهپیمایی اهداف دنیوی را دنبال کند هیچ ارزشی ندارد.

وی با بیان اینکه الگوی رفتاری ما با افراد باید مطابق آیه «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشد، گفت: هر کاری که می‌خواهیم انجام دهیم باید ابتدا رضایت خداوند را در پی داشته باشد و برای خداوند آن را انجام دهیم و در این صورت امورات ما دارای ارزش می‌شود.

رضای الهی موجب نمایش قدرت ایران در دیدار رهبر با نخست وزیر ژاپن شد

آقا تهرانی ضمن انتقاد از وجود بی حجابی و بدحجابی در جامعه افزود: برخی به اسم مسلمانی دست به اقداماتی می‌زنند که مورد رضایت خداوند متعال نیست و این امر نشان می‌دهد که اسلام داشتن نمی‌تواند انجام امورات بر اساس رضای الهی را ضمانت کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به نامه ترامپ به رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب روز قبل از ملاقات با نخست وزیر ژاپن به شهر مقدس قم رفتند و تا دو ساعت در مسجد مقدس جمکران بودند و با با خدای خود راز و نیاز کردند و از آنجا که این دیدار تنها با هدف رضای الهی صورت پذیرفته بود، توانست قدرت ایران را در ملاقات با نخست وزیر ژاپن به رخ جهانیان بکشاند.