فلسفه نهضت حسینی مبارزه با ظلم و ستم و طاغوت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی صبح شنبه در جمع عزاداران سپاه البرز اظهار کرد: محرم ماه آگاهی و آشنایی با مرام سالار شهیدان در مبارزه ظلم و ستم یزیدیان است.

وی بیان کرد: نهضت امام عناصر و اجزایی دارد که یاران و اصحاب ابا عبداله از جمله آنهاست و بدون شناخت ابا عبداله نمی‌توان با فلسفه این نهضت بزرگ آشنا شد و از آنجا که اصحاب حضرت هم راه شناس و هم دشمن شناس بودند ما نیز باید امروز با شناخت دسیسه‌های دشمن برای تقویت نظام همت کنیم.

وی افزود: امام حسین چراغ هدایت است و همه از این وجود با برکت و معنوی استفاده می‌کنند و کسانی که از این سرچشمه معنویت بی بهره بمانند از لطف الهی بازمانده‌اند.

معبودی تصریح کرد: اصحاب حسین (ع) وفا دار و بزرگ منش بودند و انسان‌های بزرگ منش اهل اکرام و صداقت هستند و دنبال گناه و نمی‌روند و اهل هوای نفس نیستند و شیعیان آن حضرت نیز باید در این مسیر گام بردارند و خودسازی را پیشه کنند.

نماینده ولی فقیه در سپاه استان یادآور شد: یکی دیگر از ویژگی‌های وفاداران سالار شهیدان این بود که عاشق و شیفته امام بودند اسیر نفس نبودند مصداق آن جناب حر بن ریاحی است و ما نیز باید با الهام از حسینیان تسلیم حق شویم.

معبودی اظهار داشت: در ایام محرم در کنار عزاداری و سوگواری‌ها باید به اهداف قیام امام حسین (ع) توجه کنیم و با الهام از اهل بیت (ع) برای مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حق مظلومان تلاش کنیم.



