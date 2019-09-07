نفوذ سامانه ناپایدار به گلستان/ کاهش ۶ درجه ای دما

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تا فردا (یک شنبه) سامانه کم فشاری بر استان حاکم است و بنابراین جو نسبتاً آرامی را خواهیم داشت و دما هوا هم به طور نسبی بین دو الی چهار درجه افزایش می یابد.

وی افزود: از فردا به تدریج با نفوذ سامانه ناپایداراز عرض های بالاتر و تقویت جریانات شمالی بارش هایی را در برخی از نواحی خواهیم داشت.

داداشی گفت: از پیامدهای این سامانه کاهش نسبی دما تا ۶ درجه، بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.

وی گفت: استقرار این سامانه تا اواخر هفته است و از البته از روز سه شنبه از میزان فعالیت و قدرت آن کاسته می شود اما دمای خنکی را تا پایان هفته شاهد خواهیم بود.

داداشی بیان کرد: صبح امروز (شنبه) پارک ملی گلستان با ۱۴ درجه و گنبدکاووس و علی آبادکتول با ۱۷ درجه سانتیگراد خنک ترین منطقه و شهرستان های گلستان بودند.