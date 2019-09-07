ثبت ملی ۳۰ آیین عاشورایی/ از مشال پلیته تا منبرکشی

طوبی اصانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عاشورا و فلسفه آن در قلب و جان مردم ریشه دوانده است و کاملاً به این باورها و اعتقادات ایمان دارند گفت: حدود ۳۰ اثر و آئین عاشورایی در استان به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: برخی آئین‌ها مانند مشال پلیته از جمله رسم‌های فراموش شده‌ای است که در شرق استان استان برگزار می‌شود و در زمانی که روستایی و برق وجود نداشت، پارچه‌ها و لباس‌های را به نیت مراسم عاشورا در طول سال کنار می‌گذاشتند و با آن مشعل درست می‌کردند وبرای مراسم عزاداری و سینه زنی از این مشعل و پارچه‌ها استفاده می‌کردند.

اصانلو با اظهار اینکه آئین مشال پلیته به عنوان قدیمی ترین آئین در شرق استان و در منطقه بهشهر و گرجی محله در حال انجام است گفت: ۸۰ آئین ثبت ملی شده داریم که ۳۰ آئین به عاشورا و عزاداری‌های امام حسین (ع) بر می‌گردد.

کارشناس میراث فرهنگی تصریح کرد: یکی دیگر از آیین‌هایی که برگزار می‌شود صبح صادق که در محله ماهفروجک ساری به «صبح تروره» معروف است و از دیگر آیین‌هایی که مردم مازندران بسیار به آن اعتقاد دارند، «تکیه دوسن» است و مردم در روزهای منتهی به محرم نسبت به غبارروبی تکایا و مساجد اقدام می‌کنند تا برای عزاداری محرم آماده شود.

اصانلو، هدف اصلی حفظ آئین‌های عاشورایی را آشنایی نسل جدید با این آئین‌ها برشمرد و گفت: نسل جدید و آئین‌ها حامیان اصلی باورها و رسم‌ها هستند و باید فرزندان و کودکان را با این رسم و رسوم آشنا کنیم تا در استمرار آن تلاش کنند.

این کارشناس میراث فرهنگی یادآور شد: آئین منبرکشی منزل علمدار در امامزاده یحیی ساری در محله سیزده پیچ را از رسم‌های قدیمی و ماندگار عاشورایی برشمرد و مردم از مناطق مختلف در شب عاشورا خود را به این مراسم می‌رسانند و معتقدند باید از زیر منبر رد شوند تا یکسال برابر حوادث بیمه باشند.

وی علم گردانی در روستاهای مازندران را از دیگر رسم‌ها عاشورایی بیان کرد و گفت: علم پنج تن و گرداندن آن به درب منازل و سینه زنی زنان روستای ولامده از دیگر آئین‌های قدیمی و عاشورایی در مازندران است.