امنیت بیگانگانی که منطقه را ناامن کنند در بدترین شرایط خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت سه دهه فعالیت هیئت رزمندگان استان قم که با حضور رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس و جمعی از اساتید حوزه و مسئولان قم در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه دشمنی آمریکا علیه ایران اسلامی سابقه طولانی دارد، گفت: رژیم استکبار طی سال‌های گذشته راهبرد فشار حداکثری را علیه ملت ایران به کار برده ولی همواره شکست خورده و دچار سرگردانی و سرخوردگی شده است.

وی با بیان اینکه دعوت به مقاومت نوعی دعوت به سعادت است، گفت: آمریکایی‌ها فقط به نابودی ملت ایران قانع نیستند بلکه می‌خواهند تا برده و مطیع آنان باشیم، گفت: دشمنان تا زمانی از کشوری حمایت می‌کنند که منافعشان اقتضا کند و پس از آن دیگر حمایتی ندارند ولی در برابر مقاومت سریع عقب نشینی می‌کنند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه عمر کشورهای مطیع آمریکا همچون رژیم صهیونیستی رو به پایان است، گفت: جبهه مقاومت سردمدار نظام سلطه آمریکا را از اریکه قدرت به زیر خواهد کشید.

نیروهای مسلح ایران از روحیه انقلابی و اراده مستحکمی برخوردار هستند

وی با بیان اینکه جوانان ایرانی و نیروهای مؤمن و انقلابی و همچنین نیروهای مسلح کشور با اتکا بر توان داخلی فرصت‌های بسیاری برای رشد و تعالی کشور ایجاد کردند، افزود: هم اکنون ایران اسلامی و نیروهای مسلح علاوه بر تجهیزات مدرن از روحیه انقلابی و اراده مستحکمی برخوردار هستند که با اتکا به این قدرت به بیگانگان هشدار می‌دهیم که چنانچه نا امنی در منطقه ایجاد شود آنان در بدترین و ناامن‌ترین شرایط قرار خواهند گرفت.

موسوی همچنین وجود این روحیه و قدرت را نتیجه و مرهون تدابیر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: نظام اسلامی هم اکنون به مرتبه بالایی از عزت و اقتدار رسیده است.

وی در ادامه به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این بیانیه با مخاطب قرار دادن جوانان، بر تفکیک ناپذیری نظام اسلامی از انقلابی‌گری و جوشش و پویاپی تأکید کردند و رسیدن به اهداف بالا و موفقیت را شناخت گذشته و عبرت از آن دانستند زیرا تهدیدات دشمن ادامه‌دار خواهد بود.

نیازمند همت و اراده جوانان انقلابی هستیم

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه آینده متعلق به جوانان است، تأکید کرد: کشور برای رسیدن به موفقیت و تحقق تمدن نوین اسلامی که آرمان اصلی نظام است به همت و اراده جوانان انقلابی نیاز دارد.

وی توجه و اعتقاد به شعار «ما می‌توانیم» را مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب از جوانان دانست و گفت: این شعار بزرگترین دستاورد فکری و فرهنگی انقلاب است که با افتخار اعلام می‌کنیم این موضوع شعار اکنون به بار نشسته است ولی برای رسیدن به موفقیت نهایی راه‌های سختی در پیش داریم که نیازمند سرعت عمل و ابتکار جوانان هستیم.

موسوی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید دارند جوانان در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضوری جدی داشته باشند، گفت: انقلاب با هجمه گسترده دشمنان در زمینه اقتصادی و فرهنگی مواجه است که راهبرد آنان نا امید کردن جوانان است.

وی از وجود نیروهای جوان، انقلابی و متخصص در ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: با تلاش این جوانان به موفقیت‌های بسیاری در زمینه‌های تحقیق، آموزش و تسلیحات نظامی رسیده‌ایم ولی دشمنان از طریق فضای مجازی در پی ناامید کردن مردم و جوانان ایران اسلامی هستند ولی به هدف خود نخواهند رسید.