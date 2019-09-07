  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۲

بن والاس اعلام کرد:

اعلام آمادگی انگلیس برای کمک به آمریکا جهت مذاکره با ایران

اعلام آمادگی انگلیس برای کمک به آمریکا جهت مذاکره با ایران

وزیر دفاع انگلیس از آمادگی این کشور برای کمک به آمریکا جهت مذاکره و توافق با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بِن والاس» وزیر دفاع انگلیس، با تأکید بر اینکه باید به جای سخنان مقامات ایران به اقدامات آنها نگاه کرد گفت: اگر واقعاً توافقی محتمل باشد حاضریم به آمریکا برای گفتگو با ایران کمک کنیم.

وزیر دفاع انگلیس در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی‌اش، مارک اسپر، همچنین گفت: در طول سال‌ها دیده‌ام دولت ایران گاهی می‌گوید قصد معامله و توافق بزرگ دارد اما باید به جای حرف، به عمل آنها نگاه کرد.

والاس با این حال گفت بریتانیا همیشه آماده کمک به آمریکاست و اگر توافقی در کار باشد البته که در این مسیر به آمریکا کمک خواهیم کرد؛ زیرا مهم‌ترین چیز، صلح و ثبات در منطقه است.

کد مطلب 4712993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بعد از فرانسه حالا نوبت انگلیسه که واسطه بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها