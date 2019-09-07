اعلام آمادگی انگلیس برای کمک به آمریکا جهت مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بِن والاس» وزیر دفاع انگلیس، با تأکید بر اینکه باید به جای سخنان مقامات ایران به اقدامات آنها نگاه کرد گفت: اگر واقعاً توافقی محتمل باشد حاضریم به آمریکا برای گفتگو با ایران کمک کنیم.

وزیر دفاع انگلیس در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی‌اش، مارک اسپر، همچنین گفت: در طول سال‌ها دیده‌ام دولت ایران گاهی می‌گوید قصد معامله و توافق بزرگ دارد اما باید به جای حرف، به عمل آنها نگاه کرد.

والاس با این حال گفت بریتانیا همیشه آماده کمک به آمریکاست و اگر توافقی در کار باشد البته که در این مسیر به آمریکا کمک خواهیم کرد؛ زیرا مهم‌ترین چیز، صلح و ثبات در منطقه است.