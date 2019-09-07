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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۵

معاون دانشگاه علامه:

خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی متمرکز می شوند

خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی متمرکز می شوند

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی برای متمرکز کردن خوابگاه های این دانشگاه خبرداد.

غلامرضا لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش های حوزه دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی جدید گفت: در سال تحصیلی جدید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگناهای بودجه ای، یک مقدار تامین برخی از اقلام تغذیه برای ما با سختی همراه بود، ولی دانشگاه سعی کرده از منابع مختلف این چالش را حل کند.

وی ادامه داد: دانشگاه علامه طباطبایی جزء دانشگاه‌هایی است که از بهترین مواد غذایی برای دانشجویان استفاده کرده و برنج ایرانی، در اختیار دانشجویان قرار می دهد، آشپزخانه دانشگاه، صنعتی بوده و میزان روغن مورد استفاده در آشپزخانه دانشگاه در حد خیلی کمی بوده و غذا تقریبا بخارپز می شود و تمام این شاخص های استاندارد برای سلامتی دانشجویان رعایت می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی یکی دیگر از چالش‌های دانشگاه علامه طباطبایی را نداشتن خوابگاه متمرکز عنوان کرد و افزود: اگر در این زمینه شهرداری منطقه کمک کرده و صندوق رفاه دانشجویان نیز اعتبارات لازم را در اختیار دانشگاه قرار دهد؛ استارت خوابگاه متمرکز دانشگاه در خرگوش دره نهایی و خوابگاه های کوچک دانشگاه از سطح شهر جمع آوری می شود.

کد مطلب 4712996
زهرا سیفی

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