تیم ملی تکواندو ایران دوشنبه راهی ژاپن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مرحله دوم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۹ از روز جمعه - ۲۲ شهریورماه با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر جهان در هر ۴ وزن المپیکی مردان و زنان در «چیبا» ژاپن آغاز و به مدت ۳ روز ادامه دارد. مردان ملی‌پوش تکواندو کشورمان ساعت ۲۳:۴۰ روز دوشنبه - ۱۸ شهریورماه راهی این کشور می‌شوند.

آرمین هادی‌پور و فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن ۶۸- کیلوگرم و سجاد مردانی و سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم نفرات اعزامی ایران به این دوره از رقابت‌ها هستند.

هدایت این تیم برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

در این رقابت ها به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک و همچنین پنج، سه و هزار دلار جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.