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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

برای حضور در رقابتهای گرندپری؛

تیم ملی تکواندو ایران دوشنبه راهی ژاپن می شود

تیم ملی تکواندو ایران دوشنبه راهی ژاپن می شود

مردان ملی پوش تکواندو کشورمان برای حضور در مرحله دوم مسابقات گرندپری ۲۰۱۹، روز دوشنبه - ۱۸ شهریورماه ایران را به مقصد توکیو ترک می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مرحله دوم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۹ از روز جمعه - ۲۲ شهریورماه با حضور ۳۲ تکواندوکار برتر جهان در هر ۴ وزن المپیکی مردان و زنان در «چیبا» ژاپن آغاز و به مدت ۳ روز ادامه دارد. مردان ملی‌پوش تکواندو کشورمان ساعت ۲۳:۴۰ روز دوشنبه - ۱۸ شهریورماه راهی این کشور می‌شوند.

آرمین هادی‌پور و فرزان عاشورزاده در وزن ۵۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی و سروش احمدی در وزن ۶۸- کیلوگرم و سجاد مردانی و سعید رجبی در وزن ۸۰+ کیلوگرم نفرات اعزامی ایران به این دوره از رقابت‌ها هستند.

هدایت این تیم برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و علی محمد بسحاق به عنوان مربی است.

در این رقابت ها به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک و همچنین پنج، سه و هزار دلار جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4713010

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