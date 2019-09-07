سوگواره «احلی من العسل» در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «احلی من العسل» صبح شنبه (هفتم ماه محرم) همزمان با سراسر کشور در بقاع و اماکن مذهبی شاخص استان گلستان برگزار شد.

این آیین به صورت متمرکز در آستان امامزاده عبدالله (ع) گرگان در ساعت ۱۰ برگزار شد.

همچنین این سوگواره در انبارالوم آق قلا: زیارتگاه ذکریا نبی (ع) ساعت ۱۰ صبح، در کردکوی: مصلی ساعت ۹ صبح، در بندرگز: مسجد جامع ساعت ۹ صبح، در علی آبادکتول: معصوم زاده جهان بینی ساعت ۱۰ صبح، در آزادشهر: امامزاده قاسم (ع) لاله باغ ساعت ۱۰ و نیم صبح، در گنبدکاووس: امامزاده یحیی بن زید (ع) ساعت ۹ نیم، در مینودشت: امامزاده جعفر (ع) مینودشت ساعت ۱۰ و نیم اجرا شد.

هدف از اجرای ویژه برنامه «احلی من العسل» این است که نشان بدهیم امروز هم نوجوانان ما مانند قاسم بن الحسن (ع) به ندای مولا و امام خودشان لبیک می گویند و شجاعانه در برابر ظلم و ستم می ایستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان در این خصوص گفت: امروز (شنبه) مراسم بزرگداشت حضرت قاسم ابن الحسن (ع) با حضور ۷۰۰ دانش آموز عاشورایی مدارس شهرستان گرگان در شبستان حضرت رسول (ص) امامزاده عبدالله گرگان (ع) برگزار شد.

بهجت تربتی نژاد افزود: در این مراسم معنوی که برای هفتمین سال پیاپی و با هدف بزرگداشت قیام اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در حادثه عظیم کربلا و با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره حضرت قاسم ابن الحسن در سراسر کشور برگزار شد، با وجود تعطیلی مدارس در سوگواره گرگان بیش از ۷۰۰ دانش آموز شرکت کردند.

تربتی نژاد بیان کرد: مراسم سوگواری «احلی من العسل» به منظور تجلیل از شهدای نوجوان کربلا به ویژه حضرت قاسم ابن حسن (ع) به عنوان یکی از یاران نوجوان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در روز عاشورا، گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و تدبر و انس بیشتر با مفاهیم قرآن کریم است.