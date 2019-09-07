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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰

به مناسبت ایام سوگواری؛

تئاتر شهر از ۱۷ تا ۲۲ شهریور اجرایی ندارد

تئاتر شهر از ۱۷ تا ۲۲ شهریور اجرایی ندارد

تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از روز ۱۷ تا ۲۲ شهریور به دلیل همزمانی با ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) و یارانش اجرایی نخواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از روز ۱۷ تا ۲۲ شهریور به دلیل همزمانی با ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی اجرایی ندارند. این در حالی است که محوطه بیرونی مجموعه تئاتر شهر در دهه آغازین محرم هر شب میزبان یکی از مجالس تعزیه امام حسین (ع) بوده است.

همچنین با پایان گرفتن اجرای نمایش های «اسکرین شات» به کارگردانی ندا قربانیان و «شکم» به کارگردانی علیرضا رفیعی در تالار قشقایی و «تصعید» به کارگردانی محمد صاحبی در کارگاه نمایش در پایان هفته گذشته، پس از ایام سوگواری دهه نخست محرم نمایش های «آرش» به کارگردانی گلچهر دامغانی و «رگ» به کارگردانی ایوب آقاخانی در تالار چهارسو، «کریملوژی» به کارگردانی رضا بهرامی در تالار قشقایی و «ستاره شناس» به کارگردانی اصغر نوری در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجراهای خود را از سر می گیرند.

کد مطلب 4713034
آروین موذن زاده

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