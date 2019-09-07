به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمالی ارونقی از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صمت خبر داد.

وی در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: با عنایت به طرح موضوع ترخیص کالاهای گروه ۴ تأمین ارز شده، متعاقب تشکیل جلسه و بررسی‌های صورت پذیرفته و موافقت بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک ایران با موضوع و وفق بند ۱۴ تصمیمات متخذه در هفتمین جلسه شورای بازرگانی ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ و مطابق دستور و ابلاغیه وزیر محترم صمت، «امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید و ویرایش ثبت سفارش و یا ترخیص کالا برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه (۴) که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کالا تأمین ارز شده باشند (به جز خودروهای سواری) فراهم گردید.»