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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳

مهر خبر می‌دهد

امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴

امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صمت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمالی ارونقی از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صمت خبر داد.

وی در پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: با عنایت به طرح موضوع ترخیص کالاهای گروه ۴ تأمین ارز شده، متعاقب تشکیل جلسه و بررسی‌های صورت پذیرفته و موافقت بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک ایران با موضوع و وفق بند ۱۴ تصمیمات متخذه در هفتمین جلسه شورای بازرگانی ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ و مطابق دستور و ابلاغیه وزیر محترم صمت، «امکان ادامه فرایند تجاری اعم از تمدید و ویرایش ثبت سفارش و یا ترخیص کالا برای آن دسته از پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه (۴) که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت کالا تأمین ارز شده باشند (به جز خودروهای سواری) فراهم گردید.»

کد مطلب 4713037
فرشته رفیعی

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