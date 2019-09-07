سید علی زمزم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در صورت تأمین اعتبار و موافقت مقامات ذی‌ربط چهارمین دوره سوگواره تعزیه در روزهای پایانی ماه صفر در خراسان‌جنوبی برگزار می‌شود تا علاقمندان از این هنر دیرین بیشتر بهره بگیرند.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان کرد: تاکنون چهار دوره سوگواره تعزیه در استان برگزار شده که شناسایی استعدادهای هنری در این رشته هنری و آموزش آنان از جمله ثمرات این دوره‌ها بوده است.

زمزم ادامه داد: هر چند هنر تعزیه در خراسان‌جنوبی به صورت سینه به سینه منتقل شده است اما این هنر ارزشمند و دیرینه را می‌توان از طریق آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و ورکشاپ‌های متعدد آموزش و ترویج کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته در خراسان‌جنوبی کارگاه‌ها و روکشاپ های متعددی با موضوع تعزیه در محورهای مختلف از جمله موافق خوانی، مخالف خوانی، متون تعزیه و حتی موسیقی در تعزیه برگزار و مورد استقبال قرار گرفته است.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اهمیت متن تعزیه گفت: متون تعزیه باید منطبق با واقعیت‌های مسلم و قطعی تاریخی باشد و به واسطه همین حساسیت‌ها و ظرافت‌ها کمتر کسی در نویسندگی متن تعزیه ورود پیدا می‌کند.

زمزم اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی عمده گروه‌های تعزیه برنامه هنری خود را با استفاده از متون قدیمی و البته مورد تأیید اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به شناسایی ۳۸ گروه تعزیه در خراسان‌جنوبی بیان کرد: در هر گروه تعزیه حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر فعال هستند که در نقاط مختلف خراسان‌جنوبی در ایامی چون ماه محرم و شب‌های قدر در ماه رمضان اجرای برنامه دارند.

معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه شهرستان سرایان پیشتاز در هنر تعزیه است، یادآور شد: البته در روستاهای اطراف شهرستان بیرجند چون سیوجان و همچنین در مناطق درخش آسیابان گروه‌های تعزیه فعال و توانمندی وجود دارد.