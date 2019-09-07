به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ارزش افزوده در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در قالب اقدامات مکانیکی و با احداث سازه بند گابیونی با حجم عملیات ۱۴۰ مترمکعب به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت ادامه داد: یکی از مسائل مهم در عمران و توسعه پایدار روستاهائی که در داخل حوزه‌های آبخیز قرار دارند اجرای عملیات آبخیزداری می‌باشد که با در اختیار قرار گرفتن اعتبارات تخصیص یافته به دهیاری‌ها از محل ۹ درصد ارزش افزوده به اجرای پروژه‌های آبخیزداری گام مؤثری در خصوص آبادانی و توسعه پایدار روستاها برداشته خواهد شد.

سپه وند اجرای عملیات آبخیزداری در بالادست روستاها را بسیار ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به نقش بسزایی که اقدامات آبخیزداری در کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از ان ایفا می‌کند، اجرای پروژه‌های آبخیزداری در ارتفاعات بالادست روستاها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.