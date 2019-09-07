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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

رئیس اداره منابع طبیعی پاکدشت خبر داد؛

اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ارزش افزوده در پاکدشت

اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ارزش افزوده در پاکدشت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت از اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ارزش افزوده در حوزه آبخیز این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر سپه وند صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات آبخیزداری از محل اعتبارات ارزش افزوده در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: این پروژه در قالب اقدامات مکانیکی و با احداث سازه بند گابیونی با حجم عملیات ۱۴۰ مترمکعب به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت ادامه داد: یکی از مسائل مهم در عمران و توسعه پایدار روستاهائی که در داخل حوزه‌های آبخیز قرار دارند اجرای عملیات آبخیزداری می‌باشد که با در اختیار قرار گرفتن اعتبارات تخصیص یافته به دهیاری‌ها از محل ۹ درصد ارزش افزوده به اجرای پروژه‌های آبخیزداری گام مؤثری در خصوص آبادانی و توسعه پایدار روستاها برداشته خواهد شد.

سپه وند اجرای عملیات آبخیزداری در بالادست روستاها را بسیار ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به نقش بسزایی که اقدامات آبخیزداری در کنترل سیل و کاهش خسارات ناشی از ان ایفا می‌کند، اجرای پروژه‌های آبخیزداری در ارتفاعات بالادست روستاها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کد مطلب 4713050

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