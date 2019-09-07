پرویز میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه شورای سلامت درباره ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی طرح سرکشی و بازدید مشترک از نانوایی‌ها برای استفاده نکردن از کیسه‌های پلاستیکی و مراکز عرضه آش و حلیم در خرمشهر برای استفاده نکردن از ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی از ماه گذشته آغاز شد.

وی با بیان اینکه چندین دوره بازدید مشترک از مرداد تاکنون انجام‌شده است، افزود: در نخستین دور از بازدیدها که با حضور نمایندگان بهداشت و ادارات محیط‌زیست، صنعت معدن تجارت، تعزیرات حکومتی و اماکن نیروی انتظامی در ۲۲ مرداد انجام شد اخطاریه تحویل محل‌ها شد و در ۶ شهریور در دور دوم بازدیدها با اعلام اخطاریه تعهدنامه برای اجرای مفاد به واحدها تحویل شد و اعلام شد در صورت عمل نکردن به مفاد این تعهدنامه محل کسب پلمپ خواهد شد.

وی از سرکشی به ۲۰ نانوایی و هفت آش فروشی در طول بازدیدها خبر داد و مرحله دوم اجرای این طرح را بازرسی و سرکشی به تکایا و مواکب عزاداری محرم اعلام کرد.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر در این رابطه توضیح داد: علاوه بر نانوایی‌ها و آش فروشی بازدیدهایی هم از مواکب و تکایا عزاداری انجام شد و به موکب داران آموزش‌هایی درباره مضرات استفاده از ظروف یک‌بارمصرف و خطرات آن بر سلامت و محیط‌زیست داده شد.