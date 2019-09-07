نماز ظهر عاشورا در سراسر گلستان اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماز ظهر عاشورا و تجمع بزرگ تاسوعای حسینی در گلستان با حضور هیئت‌های مذهبی و مردم ولایت مدار برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان در این خصوص اظهار کرد: تجمع بزرگ تاسوعای حسینی در مرکز استان، روز دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در چهارراه میدان و در دیگر شهرها با حضور هیئت‌های مذهبی و مردم ولایت مدار برگزار می‌شود.

وی با بیان این که این تجمعات با هماهنگی هیئت های مذهبی خواهد بود، از فعالیت هزار و ۲۰۰ مبلغ روحانی در هزار و ۸۰۰ هیئت مذهبی در ایام محرم و صفر در گلستان خبر داد.

ولی نژاد همچنین گفت: نمازظهر عاشورا در تمامی مساجد، هیئت‌های مذهبی، امامزاده‌ها اعم از شهر و روستا در گلستان اقامه می‌شود.

وی بیان کرد: نمازظهر عاشورا در مرکز گلستان به امامت آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان اقامه خواهد شد.