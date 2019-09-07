مبنای قیام سیدالشهدا (ع) تثبیت امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما صبح امروز شنبه در جمع فرماندهان و پرسنل قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف با تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار داشت: حضرت سید الشهدا (ع) مبنای قیام و انقلاب خود را تثبیت امر به معروف و نهی از منکر دانست، دو واجبی که در حکومت یزیدی دچار کم رنگی شده بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تبیین بخشی از عظمت امام حسین (ع) افزود: در روایات معتبر داریم، شب‌های جمعه فوج فوج ملائکه مقرب برای زیارت قبر مطهر حضرت در تردد هستند و این عظمت را هیچ امام و پیامبری دارا نیست.

این مسئول عنوان کرد: حضرت سید الشهدا (ع) علیه استکبار زمان خود قیام کرد و این حرکت را به توکل بر خدا انجام داد، زیرا توکل بر خدا و تنها از خداوند متعال یاری خواستن باعث ثبات در عقیده و سخن می‌شود، یعنی دقیقاً همان رفتار و حرکتی که امام راحل (ره) در مقابل استکبار انجام داد و امروز شاهد این اندیشه نورانی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هستیم.

آیت الله علما تصریح کرد: خداوند متعال فرمودند که من خون بهای حسین هستم، زیرا امام حسین (ع) از تمامی مواهب دنیایی برای حفظ دین خدا گذشت.

وی خاطر نشان ساخت: امام حسین (ع) زنده است و تا روز قیامت این عظمت زنده خواهد بود.