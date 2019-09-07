فعالیت هفت پایگاه اهدای خون در تاسوعا و عاشورای حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا اسلامی مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به اجرای پویش نذر خون حسینی همزمان با آغاز ماه محرم در استان اظهار کرد: در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، تمامی پایگاه‌های اهدای خون استان فعال خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، پنج پایگاه اهدای خون در شهرهای قوچان، تربت حیدریه، گناباد، نیشابور و سبزوار و دو پایگاه امام رضا(ع) و ثامن در مشهد، صبح و عصر فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی تصریح کرد: طرح بزرگ نذر خون حسینی با رویکرد استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگی مردم و به منظور پیوستن به صف داوطلبان اهدای خون در ماه محرم و صفر، اجرا می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با بیان اینکه این طرح تا ۲۷ مهر ماه در تمامی پایگاه‌های اهدای خون استان اجرا می‌شود، خاطر نشان کرد: سازمان انتقال خون وظیفه تهیه و تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را برعهده دارد و تأمین این ماده حیاتی و ارزشمند، با اهدای خون انسان‌های نوع‌دوست و ایثارگر میسر است و بی‌شک با حضور مستمر اهداکنندگان خون در پایگاه‌های اهدای خون، نگرانی و دغدغه‌ای بابت کاهش خون و فرآورده‌های خونی نخواهیم داشت.