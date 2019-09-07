گله پیشکسوتان از مدیریت و آب پاکی سلطانی فر روی دست منتقدان فتحی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز پنجشنبه جمعی از پیشکسوتان استقلال در دیداری با وزیر ورزش مباحثی پیرامون این باشگاه مطرح کردند.

این جلسه توسط تعدادی از پیشکسوتان استقلال ترتیب داده شده بود و از اول قرار نبود با حضور این تعداد برگزار شود. علی جباری به همراه چند تن دیگر از اعضای کمیته پیشکسوتان این باشگاه هماهنگی‌های مربوط به این نشست را انجام داده بودند.

امیر حسین فتحی مدیرعامل آبی پوشان پس از اطلاع از این نشست، به همراه چند پیشکسوت دیگر در جلسه حضور پیدا کرد تا مباحث پیرامون باشگاه در حضور وی طرح شود.

در این جلسه علی جباری به گلایه از مدیریت باشگاه پرداخت و در حضور فتحی به وزیر گفت ما بارها در خصوص مسائل مربوط به باشگاه خواهان جلسه با مدیرعامل بودیم که ایشان این وقت را به ما ندادند و سئوال من از آقای فتحی این است که شما چقدر کار دارید که برای دیدن پیشکسوتان این باشگاه فرصت ندارید.

پرویز مظلومی و بهتاش فریبا دیگر پیشکسوتان حاضر در این جلسه در خصوص کمیته فنی باشگاه صحبتهایی را مطرح کردند و گلایه آنها از تعطیلی این کمیته و نادیده گرفتن اعضای آن بود.

عبدالعلی چنگیز مهاجم دهه شصت آبی پوشان در این نشست مباحثی کلی در خصوص آکادمی‌ها و آموزش در سنین پایه مطرح کرد که وزیر ورزش به علت کمبود وقت مایل به ادامه این بحث نبود و خواست تا حاضرین در جلسه در خصوص مشکلات استقلال صحبت کنند.

اصغر حاجیلو سرپرست سابق و مدیر کنونی آکادمی باشگاه استقلال نیز در این نشست از مشکلات ناشی از بی پولی در ابتدای فصل و سختی‌هایی که در اردوی ترکیه تحمل کردند سخنانی بیان داشت.

محمد نوری دیگر پیشکسوت آبی پوشان نیز با گلایه از نوع انتصاب ها در این باشگاه گفت: به نظر می رسد باشگاه سیاست مناسبی برای انتخاب ها و انتصاب ها نداشته باشد و مشاوران خوبی به مدیران باشگاه در این خصوص مشورت های لازم را نمی دهند.

امیر حسین فتحی ترجیح داد در این نشست بیشتر شنونده باشد و از پاسخگویی به پیشکسوتان به خصوص منتقدانش خودداری کرد.

وزیر ورزش به عنوان جمع‌بندی نشست به صورت تلویحی حمایتش از امیر حسین فتحی را اعلام داشت و از او خواست بیشتر از گذشته پیگیر مسائل مربوط به این تیم باشد تا مشخص شود وزیر فعلا هیچ برنامه ای برای انجام تغییرات در مدیریت استقلال ندارد.

وی همچنین در جمع حاضرین تاکید کرد شخصا تمایلات رنگی به هیچ یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس نداشته و مباحث مطرح شده بین هواداران دو تیم، ناشی از تعصبات فراوان و برداشت های ذهنی شان می باشد.