صادرات خرمای بم به ۵۰ کشور/ پیش فروش محصول در بازار بین المللی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: این روزها دمای هوا در بم برخلاف بسیاری از مناطق کشور خنک نشده و مردم دمای ۴۵ تا ۵۰ درجه را تجربه می‌کنند، شدت گرمای هوا در برخی از روزها آنقدر بالا می‌رود که خرما بر روی خوشه‌های درختان خشک می‌شود.

همین مساله موجب شده ۵۰ درصد از محصول خرمای بزرگترین باغ شهر کشور از بین برود، اما مردم سخت کوش بم با وجود خسارت‌های سنگینی که در سال جاری متحمل شده‌اند، آستین‌ها را بالا زده و برای برداشت باقیمانده محصول دست به کار شده‌اند.

از سوی برخی از مسئولان گفته می‌شود با وجود تخریب نیمی از محصول بم اما باقیمانده خرما دارای وزن مطلوب می‌باشد و می‌تواند از نظر وزنی بخشی از خسارت‌ها را جبران کند اما این مساله از سوی تاجران و کشاورزان تأیید نشده است.

شهر بم یکی از باغ شهرهای بزرگ کشور می‌باشد و وسعت نخلستان‌ها در این شهر و پیرامون بم قابل توجه است، طبق آمار بیش از ۱۰ هزار هکتار نخلستان در این منطقه وجود دارد که بخش قابل توجهی از محصول از نوع مضافتی و صادراتی است.

هر سال میلیون‌ها دلار ارز از راه صادرات خرما وارد بازار داخل کشور می‌شود و تحریم‌ها نیز نتوانسته صادرات محصول خرمای استان کرمان به خصوص شهرستان بم را مختل کند.

هر سال میلیون‌ها دلار ارز از راه صادرات خرما وارد بازار داخل کشور می‌شود و تحریم‌ها نیز نتوانسته صادرات محصول خرمای استان کرمان به خصوص شهرستان بم را مختل کند

با کیفیت ترین و بازار پسندترین خرمای شهر بم در کشور به نام مضافتی شناخته می‌شود، این محصول از نوع پیارم و تجاری درجه یک است که در بسته بندی‌های کوچک به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

سال گذشته بود که همزمان با افزایش قیمت خرما در ماه رمضان دولت در تصمیمی شتاب زده از صادرات خرما جلوگیری کرد و حالا بخشی از خرما که قرار بود صادر شود در سردخانه‌ها مانده است.

گمان می‌رود با برداشت محصول سال جاری که ۵۰ درصد مجموع پیش بینی شده تولید است می‌توان همچنان برای حفظ بازارهای جهانی در سال جاری هدف گذاری کرد.

از سوی دیگر مسئولان در وزارت کشاورزی و مسئولان بیمه‌ها باید برای جبران خسارتهای عمده‌ای که به کشاورزان تحمیل شده چاره اندیشی کنند تا مردم منطقه بتوانند نخلستان‌ها را بار دیگر برای تولید محصول در سال آینده آماده سازی کنند.

کشاورزان برای ادامه تولید در سال آینده نیاز به حمایت دارند

مبارزه با زنجره خرما در سال جاری برای آماده کردن درختان برای تولید در سال آتی یکی از ضروریات است که عملاً با توجه به ورشکستگی کشاورزان از عهده مردم خارج شده و اگر زمینه لازم برای آماده سازی نخل‌ها ایجاد نشود تولید در سال آینده نیز دچار اخلال خواهد شد.

اسماعیل بزرگمهر یکی از تولید کنندگان خرماست که در زمینه صادرات نیز فعال است، وی به خبرنگار مهر گفت: خرمای بم دارای مشتریهای بالقوه در بازار جهانی ست، بسیاری از کشورهای عربی و آفریقایی در زمینه تولید خرما نقش دارند اما کیفیت تولید خرما در این کشورها بسیار نامطلوب است.

وی افزود: خرمای تولیدی در این کشورها نامرغوب است و دلیل این امر هم آب و هوا و اقلیم است اما همین خرما دارای برند و بسته بندی مطلوب است به همین دلیل به سادگی با خرمای مرغوب ایران رقابت می‌کند.

پیش خرید خرما توسط تجار بین المللی

این تاجر اضافه کرد: خرمای ایران به خصوص بم به دلیل کیفیت بسیار مطلوب به ویژه خرمای مضافتی به دلیل کیفیت مورد توجه جدی در جهان است به خصوص در کشورهای اسلامی در ماه رمضان از خرمای بم برای تغذیه مستقیم استفاده می‌شود اما سایر ارقام خرما اکثراً در صنعت شیرینی پزی و یا تبدیل به سایر فراورده ها استفاده می‌شود.

خرمای ایران به خصوص بم به دلیل کیفیت بسیار مطلوب به ویژه خرمای مضافتی به دلیل کیفیت مورد توجه جدی در جهان است

این تاجر گفت: بازارهای خارجی در بسته بندی ها کوچک خرما را خریداری می‌کنند و از هم اکنون سفارشهای خرید خرما به دست ما رسیده و مشتریها برای خرید خرما صف کشیده‌اند و مشکلی در زمینه بازار مصرف نداریم.

وی خواستار حمایت دولت در زمینه صادرات محصولات غیر نفتی شد و گفت: خرما محصول استراتژیکی در زمینه مصرف داخلی نیست اما می‌تواند در زمینه ارزاوری استراتژیک تلقی شود و دولت باید این امر را درک کند و در کنار حمایت از صادرات از تصمیم‌های شتاب زده در زمینه جلوگیری از صادرات مانند آنچه در سال گذشته انجام شد خودداری کند.

افت تولید ۵۰ درصدی در بم

محمد یکی از تولید کنندگان خرمای بم است که برداشت محصول از نخلستان‌های خود را آغاز کرده است، وی می‌گوید: محصول سال جاری ۴۰ تا ۵۰ درصد از بین رفته اما محصول به جای مانده بسیار با کیفیت و مرغوب است و دلیل این امر هم بارندگی‌های مطلوب سال جاری بود.

وی افزود: امیدواریم بعد از برداشت محصول بتوانیم با اولویت تأمین نیاز بازارهای خارجی محصول را روانه بازار مصرف کنیم.

وی ادامه داد: سه تا چهار روز است برداشت خرما را شروع کردیم و کیفیت خرما نیز خوب و محصول درشت است.

صادرات ۱۰۰ هزار تن خرما از بم

احمد یکی دیگر از کشاورزان به خبرنگار مهر می‌گوید: تعداد دانه‌های هر خوشه خرما بسیار کم شده و در برخی از باغ‌ها محصولی باقی نمانده است.

این کشاورز بیان کرد: گرمای هوا موجب خشکیدگی و ریزش خرما چند هفته قبل از برداشت محصول شد و کشاورزان به حمایت ویژه دولت نیاز داریم چون در برخی از نخلستان‌ها ۱۰۰ درصد محصول از بین رفته است.

سال گذشته ۱۰۰ هزار تن خرمای شهرستان بم به ۵۰ کشور مختلف صادر شده است و این امیدواری وجود دارد که در سال جاری نیز بخش قابل توجهی از محصول به کشورهای مختلف ارسال شود.