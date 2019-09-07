تاکید بر حفظ آبروی افراد در رسیدگی به تخلفات احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان در بازدید از اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، ضمن دیدار از بخش های مختلف این مجموعه و گفت و گو با کارکنان، به بررسی فرایند رسیدگی به پرونده ها پرداخت و راهکارها و پیشنهادهای خود را جهت بهبود این روند مطرح کرد.

مظاهریان همچنین در نشستی با مدیرکل نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قالب فعالیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را از نوع انضباطی دانست و افزود: فلسفه شکل گیری این هیأت های رسیدگی این است که به عنوان صنف شهرداری تهران، موارد تخلف درون خانواده شهرداری را مورد بررسی قرار داده و زمینه را برای کاهش تخلفات فراهم سازیم.

وی تاکید کرد: ماهیت اصلی هیأت های رسیدگی به تخلفات رساندن این پیام به شهروندان است که سازمان و کارکنان راساً بر روند سلامت فعالیت ها نظارت دارند و پاسدار حقوق شهروندان هستند، لذا بنا نداریم در جایگاه نهادهای قضایی قرار گیریم بلکه ضمن رعایت عدالت در بررسی ها، احقاق حقوق شهروندان را مدنظر قرار می دهیم.

مظاهریان خطاب به مدیران و کارکنان اداره کل رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: باید انصاف و عدالت را سرلوحه رسیدگی به پرونده ها قرار دهیم و با رعایت اخلاق حرفه ای و توجه به حفظ آبروی افراد، بر اساس آیین نامه با تخلفات احتمالی رفتار کنیم.

همچنین محمد داودی مدیرکل نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز گزارشی از روند اقدامات پیشگیرانه در دست انجام از جمله برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی بخشی به کارکنان برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در مناطق و همچنین عمده ترین چالش های موجود ارائه داد و خواستار رفع مسائل برای رفع موانع خدمتی این هیأت ها شد.

از جمله مصوبات این نشست می توان به سازماندهی هیأت های بدوی و تجدیدنظر، افزودن دو هیأت جدید رسیدگی در آینده نزدیک، تقویت بدنه حقوقی کمیته ها و اصلاح چارت سازمانی اشاره کرد.

بهره گیری از ایده های خلاقانه جوانان نخبه و استارت آپ ها در اتاق حل مسئله

در ادامه، مظاهریان با حضور در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران از بخش های این مجموعه شامل معاونت توسعه و توانمندسازی، معاونت شناسایی و ارزشیابی، معاونت کارگزینی و انتصابات، اتاق حل مسئله بر ضرورت تدارک دوره های آموزش مجازی برای مدیران و تهیه بسته های آموزشی جامعه پذیری ویژه مدیران ارشد منتصب در پست های مختلف تاکید کرد.

موضوع فرایند انتصاب، مدل شایستگی مدیران شهرداری و حل مسئله از مواردی بود که طی نشست مشترک مظاهریان با سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

داور نظری، سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران نیز با اعلام افزوده شدن ماژول شناسایی و انتصاب مدیران در میزکار الکترونیکی جهت تسهیل فرایند انتخاب افراد جدید در انتصاب ها در خصوص روند فعالیت در حوزه های مدیریت دانش، اتاق حل مسئله، فرایند انتصاب افراد توضیحاتی ارائه نمود.

نظری همچنین تاکید کرد: باید برای بررسی چالش های شهری با بکارگیری ایده های جدید و خلاقانه استارت آپ ها و بهره گیری از توانمندی های جوانان نخبه و روشنفکر تلاش کنیم و در راستای تبدیل اتاق حل مسئله به یک مرکز رشد در شهرداری تهران گام برداریم.