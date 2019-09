به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هفته گذشته جوانان ایرانی در سخت‌ترین رقابت مهارتی جهان موفق به دریافت مدال در هر سه رشته حوزه‌ی IT شدند؛ یک مدال نقره‌ی پارسا یوسفی در رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه، یک مدال برنز مهیار جباری در رشته راهکارهای نرم‌افزاری برای تجارت و یک مدالیون (دیپلم افتخار) حسین مکتوبیان در رشته فناوری‌های وب، دستاورد چهار روز رقابت نفس‌گیر در مسابقات WorldSkills ۲۰۱۹ کازان برای حوزه IT ایران بود.

پارسا یوسفی؛ برنده مدال نقره رشته مدیریت سیستم‌های تحت شبکه

مهیار جباری؛ برنده‌ی مدال برنز رشته‌راهکارهای نرم‌افزاری برای تجارت

حسین مکتوبیان؛ دارنده‌ی مدالیون (دیپلم افتخار) رشته فناوری‌های وب

حضور ایران در هر ۸ رشته حوزه IT مسابقات جهانی آینده

پویا پیرحسینلو؛ ناخدای اجرایی ابر آروان ضمن خبر از افزوده شدن رشته‌های جدید شامل کلاد و تکنولوژی‌های آینده به مسابقات ملی مهارت، درباره‌ی همکاری‌های نهادها در این‌باره گفت: «رایزنی‌هایی را با دکتر ناظمی؛ ریاست سازمان فناوری اطلاعات و دکتر پاک‌سرشت؛ ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای انجام دادیم تا هر ۵ رشته حوزه آی تی در مسابقات جهانی شامل IT software solutions for business، IT network system administration، web technologies، cloud computing و cyber security به همراه سه رشته future skill شامل big data و blockchain-based solutions و mobile applications development در مسابقات ملی مهارت برگزار شود تا بتوانیم با کمک ابر آروان با تبلیغات گسترده‌تر و آمادگی بیش‌تر برای رقابت جهانی این مسابقات نماینده داشته باشیم و سهم حضور و مدال ایران را افزایش دهیم. به این شکل که اردوها در هر ۸ رشته با بالاترین سطح تجهیزات، مربی‌گری و پشتیبانی انجام شود و بتوانیم مدال‌های رنگارنگ بیش‌تری کسب کنیم.»

به گفته غلامرضا راز؛ سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت این دستاورد و حمایت منجر به جهش بزرگی در مسابقات ملی خواهد شد.

ناشناخته بودن اهمیت یک رویداد جهانی

مسابقات WorldSkills ۲۰۱۹ در بالاترین سطح علمی و مهارتی جهان برگزار می‌شود و با پیشینه‌ای نزدیک به ۷۰ سال، ۸۲ کشور عضو دارد که جوانان نخبه زیر ۲۲ سال هر دو سال یک‌بار به رقابتی مهارتی در رشته‌های متنوع می‌پردازند. بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ جهانی اسپانسر برگزاری آن هستند و مدال‌آوران آن جذب بهترین شرکت‌ها می‌شوند. امسال این مسابقات با حضور ۶۳ کشور، در ۵۶ رشته با ۱۳۰۰ رقابت‌کننده در کازان روسیه برگزار شده بود.

به گفته پویا پیرحسینلو این مسابقات این رویداد در ایران بسیار مغفول مانده است: «به‌دلایلی هم‌چون اطلاع‌رسانی نشدن به عموم جامعه، بسیاری از مردم این رویداد و اهمیتی که دارد را نمی‌شناسند. در نتیجه مدال‌آوران آن نیز کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند و در واقع ابعاد و عظمت این مسابقات به مردم انتقال پیدا نکرده است.»

به گفته پارسا یوسفی؛ مدال‌آور نقره رشته شبکه این ناآشنایی از مسابقات جهانی مهارت منجر به از دست رفتن فرصت برای جوانان بااستعدادی می‌شود که توانایی رقابت در این عرصه را دارند اما به‌دلیل ناآشنایی از این مسابقات حتا در آن شرکت نمی‌کنند.

کازان ۲۰۱۹ سال رقابت سخت ایرانی‌ها با ارتقای ۲۴ تایی جایگاه ایران

غلامرضا راز؛ سرپرست مدیریت امور مسابقات ملی و بین المللی مهارت، چهل و پنجمین دوره‌ی مسابقات جهانی مهارت را سخت‌تر از دوره‌های پیشین ارزیابی کرد: «دوره‌ی سختی بود، از بحث محدودیت و تحریم‌ها در کنار محدودیت‌های داخلی که داشتیم، اما از نظر ترکیب تیم رقابت‌کننده و کارشناسان همراه، یکی از بهترین دوره‌های تیم ایران بود و با میانگین امتیاز بالایی که بچه‌های تیم ایران کسب کردند، توانستیم از رتبه‌ی پیشین ۳۸ به رتبه‌ی ۱۵ ارتقا پیدا کنیم.»

به گفته غلامرضا راز، تیم ایران در عرصه‌ای در حال رقابت بود که بسیاری از کشورها تجربه و پیشینه طولانی‌مدت در آن داشتند اما ایران تنها ۱۰ سال است که در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. به‌علاوه بیش‌تر شرکت‌کنندگان از کشورهایی با پشتوانه‌ی بالا در حوزه‌ی IT بودند و در مقابل آن‌ها تیم ایران با محدودیت‌های سخت‌افزاری و دسترسی به دانش رقابت سختی را پشت سر گذاشت و به تعبیر غلامرضا راز تیم ایران در چهار روز جنگید: «هر یک نفر از اعضای تیم ایران در رشته‌ی خود در حال رقابت با نمایندگانی از ۴۰ تا ۵۰ کشور مختلف بود.»

به گفته پویا پیرحسینلو هر یک از این رقابت‌کنندگان باید چند تخصص را در کنار عمق دانش و تجربه به همراه داشته باشند تا بتوانند در این رقابت‌ها عملکرد مناسبی داشته باشند.

موضوع تحریم در برخی رشته‌ها که از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی تجهیزات و نرم‌افزارها مانند زیمنس و نبود دسترسی به آکادمی‌های این شرکت‌ها برای دستیابی به دانش، از دیگر مشکلات رقابت‌کنندگان ایرانی در عرصه جهانی است.

ضرورت حمایت صنعت از رقابت‌کنندگان و مدال‌آوران

پویا پیرحسینلو با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ نفر از مدل‌آوران پیشین ملی و جهانی در شرکتی تکنولوژیکی هم‌چون ابر آروان به اهمیت به‌کارگیری دانش و تجربه‌ی مدال‌آوران المپیادی در سازمان‌ها و صنایع کشور پرداخت: «سازمان‌ها باید در تلاش باشند با جذب این بچه‌ها از تجربه و دانش آنان استفاده کنند.»

در همین رابطه مهیار جباری؛ مدال‌آور برنز رشته‌ی راهکارهای نرم‌افزاری برای تجارت گفت: «روزی که مدال گرفتم مدیرعامل شرکتی که اسپانسر بخش مسابقه ما بود همان‌جا یک دعوت‌نامه‌ی کاری و تحصیلی به من داد. بعد از مسابقات چند شرکت دیگر با ایمیل به من پیشنهاد کاری دادند که همگی شناخته شده هستند. اما از ایران تاکنون پیشنهادی نداشتم.»

غلامرضا راز نیز با اشاره به اسپانسرینگ مالی و آموزشی یکی از مدال‌آوران از سوی شرکت ابر آروان، به ضرورت این دست حمایت‌ها از سوی سازمان‌ها و صنایع پرداخت: «این حمایت‌ها کمک می‌کند که بچه‌ها با سطح بهتری از دانش و آمادگی به این مسابقات وارد شوند و در نتیجه دستاوردهای بهتری هم نصیب کشور شود.»

جای خالی حمایت‌های دولتی

به گفته غلامرضا راز تا پیش از این بنیاد ملی نخبگان با به رسمیت شناختن مدال‌آوران به‌عنوان نخبگان کشوری، تسهیلاتی مانند سرباز مربی یا اولویت جذب حداقل‌هایی از حمایت را برای آنان فراهم می‌کرد که با تغییر رویکرد این سازمان در لغو این امتیاز اکنون این حداقل حمایت هم وجود ندارد: «در حال رایزنی با ریاست جمهوری هستیم برای افزایش تسهیلات به‌علاوه مدال‌آوران پیشین در حال تاسیس کانون خبرگان و کارآفرینان مهارتی ایران هستند تا در قالب یک NGO واسطی میان سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان‌های دولتی شود.»

نخبگان ایرانی با آرزوهای کار در شرکت‌های خارجی

حسین مکتوبیان؛ مدالیون رشته فناوری‌های وب در پاسخ به این پرسش که دوست دارد در چه شرکتی کار کند، گفت: «در سطح جهانی دوست دارم در شرکتی مثل اپل یا گوگل کار کنم، اما در ایران فکر نمی‌کنم شرکتی بهتر از ابر آروان باشد که بچه‌های المپیادی بسیاری در آن مشغول به کار هستند و قوی کار می‌کنند.»

غلامرضا راز نیز با تکیه بر ارزش نهادن شرکت ابر آروان برای تیم‌های المپیادی ایران گفت: «بچه‌های المپیادی با افتخار اولویت اشتغال در ایران را ابر آروان می‌دانند» راز هم‌چنین بر ضرورت توجه سایر شرکت‌ها به جذب این نخبگان تاکید کرد.

فیلم حضور تیم ملی مهارت ایران در مسابقات WorldSkills 2019 کازان را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.