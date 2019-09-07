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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۰

جام‌جهانی بسکتبال چین؛

صعود چهار تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی

صعود چهار تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی

تیم‌های آرژانتین، لهستان، صربستان و اسپانیا پیش از اتمام کامل دیدارهای مرحله دوم رقابت‌های جام‌جهانی بسکتبال، صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی را قطعی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هجدهمین دوره جام جهانی بسکتبال که به میزبانی چین در جریان است، روز گذشته دیدارهای مرحله دوم (۱۶ تیم برتر) برگزار شد. 

در این روز از رقابت ها تیم های لهستان، آرژانتین، صربستان و اسپانیا با غلبه بر حریفان خود سهمیه حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کردند. 

نتایج این دیدارهای به این شرح است: 

گروه I
* لهستان۷۹ – ۷۴ روسیه
* آرژانتین ۸۷ – ونزوئلا ۶۷

گروه J
* صربستان۹۰ – ۴۷ پورتوریکو
* ایتالیا ۶۰ – ۶۷ اسپانیا

در پایان جام جهانی بسکتبال دو تیم برتر از قاره های آمریکا و اروپا همراه با تیم های برتر قاره های آسیا، آفریقا و اقیانوسیه صاحب سهمیه المپیک می شوند. 

کد مطلب 4713101
زینب حاجی حسینی

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