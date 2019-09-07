به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هجدهمین دوره جام جهانی بسکتبال که به میزبانی چین در جریان است، روز گذشته دیدارهای مرحله دوم (۱۶ تیم برتر) برگزار شد.

در این روز از رقابت ها تیم های لهستان، آرژانتین، صربستان و اسپانیا با غلبه بر حریفان خود سهمیه حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کردند.

نتایج این دیدارهای به این شرح است:

گروه I

* لهستان۷۹ – ۷۴ روسیه

* آرژانتین ۸۷ – ونزوئلا ۶۷

گروه J

* صربستان۹۰ – ۴۷ پورتوریکو

* ایتالیا ۶۰ – ۶۷ اسپانیا

در پایان جام جهانی بسکتبال دو تیم برتر از قاره های آمریکا و اروپا همراه با تیم های برتر قاره های آسیا، آفریقا و اقیانوسیه صاحب سهمیه المپیک می شوند.