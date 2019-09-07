به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس سالانه شبکه بین‌المللی فلسفه و روانپزشکی با عنوان کنفرانس کارشناسان در بهداشت روان در روزهای ۲۲- ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ در ورشو- لهستان برگزار می‌شود.

این کنفرانس برای محققان، متخصصان و افرادی که مشغول فعالیت و یا علاقه مند به حوزه سلامت روان هستند، شامل فیلسوفان، جامعه شناسان، مورخان، روانپزشکان، روانشناسان، درمانگران، پزشکان پزشکی، پرستاران و... می‌باشد.

علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://osfp.org.pl/inpp۲۰۱۹registration/ در این کنفرانس مشارکت نمایمد.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ آگوست ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۱۳۱۸ مراجعه شود.