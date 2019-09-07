  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴

کنفرانس سالانه شبکه بین‌المللی فلسفه و روانپزشکی برگزار می شود

کنفرانس سالانه شبکه بین‌المللی فلسفه و روانپزشکی برگزار می شود

بیست و یکمین کنفرانس سالانه شبکه بین‌المللی فلسفه و روانپزشکی با عنوان کنفرانس کارشناسان در بهداشت روان اکتبر ۲۰۱۹ در ورشو- لهستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس سالانه شبکه بین‌المللی فلسفه و روانپزشکی با عنوان کنفرانس کارشناسان در بهداشت روان در روزهای ۲۲- ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ در ورشو- لهستان برگزار می‌شود.

این کنفرانس برای محققان، متخصصان و افرادی که مشغول فعالیت و یا علاقه مند به حوزه سلامت روان هستند، شامل فیلسوفان، جامعه شناسان، مورخان، روانپزشکان، روانشناسان، درمانگران، پزشکان پزشکی، پرستاران و... می‌باشد.
علاقمندان به موضوع کنفرانس می‌توانند با ارسال آثار خود به آدرس https://osfp.org.pl/inpp۲۰۱۹registration/  در این کنفرانس مشارکت نمایمد.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۳۱ آگوست ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۱۳۱۸ مراجعه شود.

کد مطلب 4713115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها